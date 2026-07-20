به گزارش ایلنا، عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای امامزاده حسن شهرستان سوادکوه با حضور عمران عباسی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، رمضان پاریاو فرماندار سوادکوه، جمعی از مدیران استانی، خانواده‌های معظم شهدا و اهالی روستا آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در این مراسم با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه، تأمین آب شرب سالم و پایدار، رفع دغدغه‌های مردم و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ۳۰۰ خانوار روستای امامزاده حسن است.

بهزاد برارزاده با تشریح مشخصات فنی این طرح افزود: اجرای چهار هزار و ۸۵۰ متر خط انتقال، احداث مخزن ذخیره ۳۰۰ مترمکعبی، ساخت اتاقک برق و کلرزنی، اجرای دیوارکشی و محوطه‌سازی، پیش‌بینی تأسیسات امنیتی و خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال از جمله بخش‌های این پروژه است.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی در استان گفت: توسعه زیرساخت‌های تأمین آب شرب و اجرای پروژه‌های مؤثر برای ایجاد پایداری در شبکه آبرسانی مناطق مختلف مازندران با جدیت در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.

در ادامه، فرماندار سوادکوه با قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب مازندران در حوزه تأمین آب شرب، از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرعامل و کارکنان این شرکت برای اجرای طرح‌های آبرسانی تقدیر کرد.

رمضان پاریاو با اشاره به نقش این شرکت در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی شهرستان، اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات تأمین آب شرب و اجرای پروژه‌های عمرانی در این حوزه را قابل توجه و مؤثر دانست.

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