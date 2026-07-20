عملیات اجرایی پروژه آبرسانی روستای امامزاده حسن سوادکوه آغاز شد/۳۰۰ خانوار از آب شرب پایدار بهرهمند میشوند
عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای امامزاده حسن شهرستان سوادکوه با اعتباری ۱۰۰ میلیارد ریالی آغاز شد؛ پروژهای که با اجرای آن، آب شرب پایدار و بهداشتی برای ۳۰۰ خانوار این روستا تأمین میشود
به گزارش ایلنا، عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای امامزاده حسن شهرستان سوادکوه با حضور عمران عباسی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، رمضان پاریاو فرماندار سوادکوه، جمعی از مدیران استانی، خانوادههای معظم شهدا و اهالی روستا آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در این مراسم با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه، تأمین آب شرب سالم و پایدار، رفع دغدغههای مردم و ارتقای سطح خدماترسانی به ۳۰۰ خانوار روستای امامزاده حسن است.
بهزاد برارزاده با تشریح مشخصات فنی این طرح افزود: اجرای چهار هزار و ۸۵۰ متر خط انتقال، احداث مخزن ذخیره ۳۰۰ مترمکعبی، ساخت اتاقک برق و کلرزنی، اجرای دیوارکشی و محوطهسازی، پیشبینی تأسیسات امنیتی و خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال از جمله بخشهای این پروژه است.
وی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای آبرسانی در استان گفت: توسعه زیرساختهای تأمین آب شرب و اجرای پروژههای مؤثر برای ایجاد پایداری در شبکه آبرسانی مناطق مختلف مازندران با جدیت در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.
در ادامه، فرماندار سوادکوه با قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب مازندران در حوزه تأمین آب شرب، از تلاشها و پیگیریهای مدیرعامل و کارکنان این شرکت برای اجرای طرحهای آبرسانی تقدیر کرد.
رمضان پاریاو با اشاره به نقش این شرکت در توسعه زیرساختهای آبرسانی شهرستان، اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات تأمین آب شرب و اجرای پروژههای عمرانی در این حوزه را قابل توجه و مؤثر دانست.
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