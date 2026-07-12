مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:
جامعه کار و تولید در پاسداری از آرمانهای انقلاب پیشگام است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، با اشاره به حضور گسترده جامعه کار و تولید در مراسم یادبود رهبر شهید، گفت: حضور پرشور مردم و کارگران در آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، جلوهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیاصغر حسینی شیروانی روز یکشنبه در مراسم یادبود رهبر شهید که در مسجد محمد رسولالله (ص) ساری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از حضور گسترده کارگران، کارفرمایان و فعالان جامعه کار و تولید در این مراسم قدردانی کرد.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در برنامههای بزرگداشت رهبر شهید، اظهار کرد: مردم ایران همواره وفاداری خود را به نظام، انقلاب، شهدا و ولایت به نمایش گذاشتهاند و در تمامی برنامههایی که پس از شهادت رهبر شهید برای دفاع از آرمانهای انقلاب برگزار شد، حضوری پرشور و اثرگذار داشتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع، بدرقه و بزرگداشت رهبر شهید، جلوهای از ولایتمداری و انسجام ملی بود که بار دیگر پیوند عمیق مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
حسینی شیروانی با قدردانی از همکاری مجموعههای مختلف در برگزاری این مراسم، گفت: تمامی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، کانونهای صنفی، کانون کارگران ساختمانی، بسیج کارگران و کارخانجات، مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق تعاون و اتحادیههای تعاونی در برگزاری این آیین مشارکت و همراهی مؤثری داشتند.
وی ضمن تقدیر از همه دستاندرکاران برگزاری این مراسم، تأکید کرد: همدلی و مشارکت مجموعه جامعه کار و تولید استان در برگزاری چنین برنامههایی، بیانگر پایبندی این قشر به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای ملی و دینی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان بار دیگر با تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از حضور و همراهی تمامی اقشار حاضر در این مراسم قدردانی کرد.