به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اصغر حسینی شیروانی روز یک‌شنبه در مراسم یادبود رهبر شهید که در مسجد محمد رسول‌الله (ص) ساری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از حضور گسترده کارگران، کارفرمایان و فعالان جامعه کار و تولید در این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید، اظهار کرد: مردم ایران همواره وفاداری خود را به نظام، انقلاب، شهدا و ولایت به نمایش گذاشته‌اند و در تمامی برنامه‌هایی که پس از شهادت رهبر شهید برای دفاع از آرمان‌های انقلاب برگزار شد، حضوری پرشور و اثرگذار داشتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع، بدرقه و بزرگداشت رهبر شهید، جلوه‌ای از ولایت‌مداری و انسجام ملی بود که بار دیگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

حسینی شیروانی با قدردانی از همکاری مجموعه‌های مختلف در برگزاری این مراسم، گفت: تمامی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کانون‌های صنفی، کانون کارگران ساختمانی، بسیج کارگران و کارخانجات، مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاونی در برگزاری این آیین مشارکت و همراهی مؤثری داشتند.

وی ضمن تقدیر از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، تأکید کرد: همدلی و مشارکت مجموعه جامعه کار و تولید استان در برگزاری چنین برنامه‌هایی، بیانگر پایبندی این قشر به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های ملی و دینی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان بار دیگر با تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از حضور و همراهی تمامی اقشار حاضر در این مراسم قدردانی کرد.

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