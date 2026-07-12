فرمانده سپاه کربلای مازندران:
انسجام جبهه مقاومت پس از شهادت رهبر شهید حفظ شد
فرمانده سپاه کربلای مازندران، با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با شهادت رهبر شهید، جبهه مقاومت دچار فروپاشی خواهد شد، گفت: ساختار و هندسه قدرتی که ایشان پایهگذاری کرد، موجب شد جبهه مقاومت بدون وقفه به مسیر خود ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمدرضا موحد روز یکشنبه در مراسم یادبود رهبر شهید، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از کارگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بهعنوان پیشگامان عرصه جنگ اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ ترکیبی است و یکی از مهمترین ابعاد این نبرد، جنگ اقتصادی است.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته بارها بر اهمیت اقتصاد و تولید تأکید شده است، افزود: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همافزایی مسئولان، تولیدکنندگان، کارفرمایان، کارگران و همراهی مردم است.
فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به نقش رهبر شهید در هدایت کشور طی دهههای گذشته، گفت: ایشان در دشوارترین شرایط، از جمله تحریمها، فشارهای سیاسی و امنیتی و توطئههای خارجی، با تدبیر و مدیریت، مسیر انقلاب اسلامی را هدایت کرد و جمهوری اسلامی را به جایگاهی اثرگذار در معادلات منطقهای و بینالمللی رساند.
موحد با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: دشمنان گمان میکردند با هدف قرار دادن فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، این جبهه دچار فروپاشی خواهد شد، اما ساختار مستحکمی که رهبر شهید بنیان گذاشت، موجب شد پس از شهادت ایشان نیز روند فعالیت جبهه مقاومت بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی افزود: عملکرد جبهه مقاومت در رویاروییهای اخیر نشان داد این مجموعه متکی به یک فرد نیست، بلکه بر پایه اعتقاد، مردم و سازماندهی مستحکم شکل گرفته است.
فرمانده سپاه کربلای مازندران با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز پرچم هدایت انقلاب در دستان آیتالله سید مجتبی خامنهای قرار دارد و ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، این مسیر را ادامه خواهند داد.
موحد با بیان اینکه فرهنگ عاشورا الهامبخش ملت ایران است، خاطرنشان کرد: ملت ایران شهادت را پایان راه نمیداند، بلکه آن را آغاز مرحلهای تازه از ایستادگی و مقاومت میداند و تجربه انقلاب اسلامی نیز نشان داده است که هر بار خون شهدا موجب انسجام بیشتر مردم شده است.
وی همچنین با اشاره به مواضع رهبر انقلاب درباره خون شهدای جنگ اخیر، گفت: خون شهدای این مسیر بیپاسخ نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با حفظ اقتدار و هوشیاری، از آرمانهای خود دفاع خواهد کرد.
فرمانده سپاه کربلای مازندران در پایان با اشاره به سابقه مردم مازندران در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار داشت: مردم دیار علویان همواره در دفاع از انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند و امروز نیز با همان روحیه ایثار و ولایتمداری در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.