به گزارش ایلنا، مهدی معصومی گرجی با ذکر این نکته که همچون مردم حاضر در میدان، هنرمندان بسیاری متقاضی تولید اثر برای رهبر شهید انقلاب شدند گفت: کارشناسان دفاتر هنری حوزه هنری مازندران و جمعی از هنرمندان استان با حضور در گردهمایی میلیونی وداع و بدرقه آقای شهید انقلاب، به ثبت هنری ارادت ملت ایران به رهبر شهید پرداختند.

وی با اشاره به شعار «باید برخاست » بعنوان محور فکری آثار تولیدی در هفته پیش رو افزود: تنی چند از اعضای خانه عکاسان حوزه هنری در طول هفته در تهران، قم، مشهد و مازندران به ثبت رخدادهای مهم خواهند پرداخت.

معصومی گرجی ادامه داد: از روز جمعه ۱۲ تیرماه چند گروه فیلمساز از هنرمندان مازندران جهت تولید مستند، کلیپ و آثار تصویری در محل وداع و بدرقه رهبر شهید در تهران حاضر شدند.

همچنین رئیس حوزه هنری مازندران گفت: ضمن تولید شعر و آثار ادبی در دفتر آفرینش های ادبی این مرکز (از روزهای گذشته)، تعدادی از شاعران استان با هماهنگی قبلی جهت شعر خوانی در رویداد ادبی آخرین دیدار (۴۸ ساعت شعر خوانی در مصلی تهران ) در این مکان حاضر شدند.

وی ادامه داد: تولید پوستر، آثار خوشنویسی، آثار گرافیکی، نگارگری، کارتون و ...با موضوع و شعار یاد شده از دیگر برنامه های حوزه هنری مازندران در دفتر هنرهای تجسمی است که در حال انجام می باشد.

معصومی گرجی با تاکید بر تاثیر روایتگری و آگاه سازی عمومی در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم؛ از حضور راویان دفتر روایتِ این مرکز در شهرهای تهران، قم و مشهد در ایام وداع با رهبر انقلاب یاد کرد و گفت با توجه به تجربه و مهارت پژوهشگران و راویان به زودی شاهد تولید روایت های شنیدنی و خواندنی از شور حماسی ملت ایران خواهیم بود.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به فعالیت های رسانه ای حوزه هنری مازندران و انتشار گسترده تولیدات هنرمندان در پایگاه های مجازی، شبکه‌های قابل دسترسی و رادیو تلویزیون برای استفاده عموم و جریان سازی گفت: تولید یک اثر موسیقایی به زبان مازندرانی به نام «بی قِرارِ دل»، دو اثر بی کلام و سرود در بخش هنرهای شنیداری، همچنین معرفی کتابهای مرتبط در کتابخانه تخصصی و اجرای نمایش میدانی « بدرقه خورشید » ( روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه در آمل، کاری از مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران) از برنامه‌های دیگر این مرکز در حال اجرا می باشد.

انتهای پیام/