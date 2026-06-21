در دومین دوره مسابقات آزاد استانی تفنگ و تپانچه بادی مازندران؛
تیراندازان نوجوان گل کاشتند
دومین دوره مسابقات آزاد استانی تفنگ و تپانچه بادی مازندران در سالجاری با عنوان "جام شهدای مدرسه میناب" در سالن تیراندازی ایثار قائمشهر برگزار شد و تیراندازان نوجوان در این رقابت گل کاشتند و درخشیدند.
به گزارش ایلنا، این رقابت با حضور ۱۸ تیرانداز مرد و ۱۷ تیرانداز زن برگزار شد و در مجموع تفنگ بادی؛ فرانه فلاحی ۱۴ ساله، پانیا افتخاری ۱۵ ساله و دریا باقریان ۱۷ ساله هرسه از ساری به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در مجموع تپانچه بادی؛ سید میلاد اوصیالقب از قائمشهر، عبدالرضا قریشی از ساری و حنان فاضل عباس از فریدونکنار بهترتیب سکوهای اول تا سوم را از آنِ خود کردند.
در پایان مسابقه آقایان؛ در بخش تفنگ بادی نونهالان کلاس A؛ محمد فلاح از ساری اول شد. در بخش تفنگ بادی خردسالان کلاس C نیز امیرعباس شمسی، فریار محمدی و امیرحسین خلعتبری هرسه از ساری بهترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین در بخش تفنگ بادی آقایان کلاس A.B؛ کارن سلیمانی از ساری، امیرحسین موسوی از فریدونکنار و محسن موسوی از ساری بهترتیب روی سکوهای اول تا سوم قرار گرفتند.
در تپانچه بادی بزرگسالان نیز سید میلاد اوصیالقب از قائمشهر، عبدالرضا قریشی از ساری و سجاد آهنگریان از تنکابن بهترتیب عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.
همچنین در مسابقات تیراندازی بانوان در بخش تفنگ بادی نونهالان کلاسA، آسنا جعفری از ساری و تفنگ بادی خردسالان کلاس C، ترنم باجان از ساری روی سکوی اول قرار گرفتند.
ضمناً در بخش تفنگ بادی نوجوانان کلاسA، فرانه فلاحی، پانیا افتخاری و دریا باقریان از ساری بهترتیب جایگاههای اول تا سوم را کسب کردند.
در تپانچه بادی بزرگسالان و جوانان کلاس A.B نیز حنان فاضل عباس از فریدونکنار، صبا بابایی از ساری و کوثر شیزاد از قائمشهر بهترتیب اول تا سوم شدند.
گفتنی است: این رقابت با حضور علیمصطفی رجبی مشاور فنی و اجرایی، ربابه رستمیان نائبرئیس بانوان هیات تیراندازی مازندران و حسین ساتکین و نگار پناهی رؤسای هیاتهای تیراندازی شهرستانهای قائمشهر و فریدونکنار برگزار شد و علیمصطفی رجبی بعنوان سرپرست فنی مسابقات، عباس تمدنی بعنوان سرداور، رسول رحیمی بعنوان داور امتیازدهی و مطهره جعفری بعنوان داور خط، این مسابقه را قضاوت کردند.