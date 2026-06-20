به گزارش ایلنا، امیرعباس انوری مربی تیم ملی جوجیتسو برزیلی با اشاره به برگزاری رقابت های بین المللی گرنداسلم استانبول ترکیه که با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار گردید، خاطر نشان کرد: سیدعلی هاشمی با ارائه عملکردی درخشان و عبور از رقبای قدرتمند، موفق شد در فینال این رقابت‌ها پیروز شود و مدال طلای گرنداسلم استانبول را از آن خود کند.

وی ادامه داد: امیرارسلان انوری مدال نقره و امیرحسین خدادادی ، معین عزیزپور مدال برنز این رقابت‌های بین‌المللی را برای ایران به دست آورند.

این مربی سازنده تصریح کرد: به دست آوردن این دو مدال در یکی از معتبرترین رویدادهای ورزشی در ترکیه، نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی ورزشکاران ایرانی و بازتابی از تلاش‌های مستمر آن‌ها در کنار کادرهای فنی برای تداوم حضور ایران در سکوهای قهرمانی جهان است.

شایان ذکر است تیم ملی جوجیتسو برزیلی با حضور ۶ ورزشکار و مربی مازندرانی در این مسابقات حضور پیدا کرده است که این دستاورد موجب تحسین جامعه ورزشی ایران شده و گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه ورزشکاران ایرانی در رنکینگ‌های بین‌المللی این رشته محسوب می‌شود.

انتهای پیام/