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مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران:

زنان روستایی ظرفیت مهم توسعه اقتصادی استان هستند

زنان روستایی ظرفیت مهم توسعه اقتصادی استان هستند
کد خبر : 1798792
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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران از برگزاری بازدید میدانی و نشست تخصصی مشترک با هدف بررسی ظرفیت‌های اقتصادی زنان روستایی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی خرد و دانش‌بنیان در استان خبر داد. ‎

به گزارش ایلنا، ام‌البنین محمدی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و عشایری اظهار کرد: این برنامه با حضور مدیرکل توسعه فعالیت‌های کشاورزی روستایی و عشایر کشور، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد و طی آن از فعالیت زنان نوغاندار و صندوق‌های خرد زنان روستایی در شهرستان‌های سوادکوه شمالی، بابل و بابلسر بازدید به عمل آمد.

وی افزود: فعالیت صندوق‌های خرد زنان و مشارکت بانوان در حوزه نوغانداری، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه تولید، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تقویت اقتصاد محلی به شمار می‌رود و حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار روستاها داشته باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی تصریح کرد: توسعه آموزش‌های مهارت‌محور، تقویت صندوق‌های خرد زنان، تکمیل زنجیره ارزش در بخش نوغانداری، تسهیل دسترسی به بازارهای فروش و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پایداری کسب‌وکارهای خرد از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این نشست تخصصی بود.

محمدی خاطرنشان کرد: توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحقق توسعه متوازن، کاهش مهاجرت روستایی، تقویت اقتصاد خانواده و افزایش مشارکت اجتماعی بانوان است و استانداری مازندران از برنامه‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی در این حوزه حمایت خواهد کرد.

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