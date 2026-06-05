امام جمعه ساری مطرح کرد؛
افشای نقشه جدید دشمن در جنگ ترکیبی؛ هدف گرفتن «تابآوری مردم» و «محاسبات مسئولان»/ به دنبال تقاص برجام هستیم
امام جمعه ساری با تشریح اصول مکتب امام (ره) و تبیین پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، دو راهبرد اصلی دشمن در شرایط کنونی را «کاهش تابآوری ملت» و «اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان» دانست و بر لزوم هوشیاری ملی در برابر بذر تردید و یأس تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این هفته مرکز استان، با اشاره به تقارن ایام عید غدیر و سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، به تبیین فرازهای مهم پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای پرداخت و اظهار داشت: دشمن که در مصاف نظامی و میدانی با نیروهای مسلح دلاور ما دچار شکست و تحقیر شده، اکنون تمام توان خود را بر «جنگ ترکیبی» متمرکز کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با استناد به پیام مقام معظم رهبری، هدف دشمن را در دو نقطه کلیدی خلاصه کرد و گفت: نخستین هدف، پایین آوردن «تابآوری» مردم و تبدیل آن به بیتابی در برابر فشارهاست. هدف دوم نیز ایجاد خطای فاحش در «دستگاه محاسباتی مسئولان» است تا آنها در تشخیص اولویتها و درک نقاط قوت و ضعف دچار اشتباه شوند.
وی ابزار اصلی دشمن در این مسیر را کاشت بذر «تردید، یأس، ترس و اختلاف» دانست و افزود: هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، به منزله کمک مستقیم به نقشه شوم دشمن است.
آیتالله محمدی لائینی با تمجید از نقش رهبر شهید در تبیین و استمرار مکتب امام خمینی (ره) تصریح کرد: اصولی همچون «ایمان و شجاعت ملت»، «مردمسالاری واقعی»، «شعار ما میتوانیم» و «حمایت از مظلوم»، ارکان اصلی این مکتب هستند که رهبر شهید با نظامسازی و جامعهپردازی، آنها را عمق بخشیدند.
امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد و گفت: این مقام آمریکایی در حالی که در موضع شکست و فرار قرار دارند، ادعای طلب امتیازاتی فراتر از برجام را مطرح کرده است.
وی با خطاب قرار دادن مقامات کاخ سفید تأکید کرد: کور خواندهاید! دوران تحمیل برجام گذشته است. امروز ملت ایران در جایگاهی است که نهتنها اجازه زیادهخواهی نخواهد داد، بلکه به دنبال تحمیل خواستههای برحق خود و گرفتن «تقاص برجام» از شماست.