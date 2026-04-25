مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا:
جامعه کارگری در میدان حمایت اجتماعی و تولید حضور فعال دارد
به گزارش ایلنا، یاسین محمدیراد در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر و تشکلهای کارگری با نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جای خالی شهدای بزرگ انقلاب و رهنمودهای آنان در جامعه احساس میشود و استمرار مسیر آنان نیازمند همبستگی، بصیرت و حضور میدانی اقشار مختلف بهویژه جامعه کارگری و تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به حضور خود در مسئولیت جدید سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا، افزود: طی مدت اخیر همکاری و هماهنگی مطلوبی میان مدیران حوزه کار، تشکلهای کارگری، کارفرمایان و مجموعههای تولیدی استان شکل گرفته که این تعامل میتواند زمینهساز حل بخشی از مشکلات جامعه کارگری و تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشد.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا مازندران با تأکید بر نقش تشکلهای کارگری در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی، تصریح کرد: مجموعههای کارگری و کارفرمایی استان در مناسبتهای مختلف، بهویژه در برنامههای مرتبط با حمایت از آرمانهای انقلاب، حضور فعالی داشتهاند و در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی مشارکت قابل توجهی از خود نشان دادهاند.
محمدیراد با اشاره به اقدامات صورتگرفته در ماههای اخیر، گفت: برگزاری نشستهای بصیرتی، فضاسازی محیطی در واحدهای تولیدی، صدور بیانیههای حمایتی، برگزاری تجمعات مردمی و حضور مستمر در برنامههای اجتماعی از جمله اقداماتی است که با همراهی تشکلهای کارگری و فعالان حوزه تولید در استان اجرایی شده است.
وی افزود: حضور جامعه کارگری در تجمعات مردمی و برنامههای فرهنگی، بیانگر روحیه مسئولیتپذیری این قشر است و بسیاری از کارگران و تولیدکنندگان در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیز مشارکت جدی دارند.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در ماههای اخیر حضور در کارخانهها و کارگاههای تولیدی با هدف بررسی مسائل و مشکلات کارگران در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده مشکلات حوزه اشتغال، معیشت و شرایط کاری از نزدیک بررسی شود.
محمدیراد یکی از مهمترین محورهای فعالیت بسیج کارگری را تقویت خدمات حمایتی عنوان کرد و افزود: در ایام ماه مبارک رمضان و آستانه سال نو، با مشارکت مجموعههای کارگری، خیرین و فعالان اقتصادی، بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند توزیع شد که بخش قابل توجهی از آن با همکاری جامعه کارگری استان تأمین شد.
وی همچنین از سازماندهی گسترده گروههای جهادی خبر داد و گفت: بیش از ۳۱ گروه جهادی در قالب بسیج کارگری ساماندهی شدهاند که در حوزههای خدماترسانی، کمکهای مردمی و پشتیبانی فعالیت دارند و بخشی از این گروهها برای انجام مأموریتهای خاص به مناطق مختلف اعزام شدهاند.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با اشاره به روحیه ایثار در میان کارگران، خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران در کنار فعالیتهای روزانه خود، بدون چشمداشت مالی در برنامههای جهادی، خدمات اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه حضور دارند که این موضوع نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی این قشر است.
محمدیراد با اشاره به برنامههای هفته کارگر در استان، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و صنفی برای هفته کارگر در مازندران برنامهریزی شده که با مشارکت تشکلهای کارگری، دستگاههای اجرایی و مجموعههای صنعتی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه کار و تولید با چالشهایی مواجه است، اظهار کرد: وضعیت برخی واحدهای تولیدی و شرایط معیشتی کارگران نیازمند توجه جدیتر مسئولان است و لازم است دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید و حمایت از جامعه کارگری اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا در پایان تأکید کرد: جامعه کارگری همواره در شرایط دشوار در کنار مردم و نظام حضور داشته و امروز نیز میتواند با روحیه همدلی و تلاش، تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و در مسیر تقویت تولید، امنیت اقتصادی و پایداری اجتماعی نقشآفرینی کند.