افتتاح شعبه جدید بیمه آتیهسازان حافظ در ساری / خدمات بیمه تکمیلی درمان در مازندران توسعه مییابد
مدیرعامل شرکت بیمه آتیهسازان حافظ با اشاره به افتتاح ساختمان جدید شعبه استان مازندران در ساری، از گسترش خدمات بیمه تکمیلی درمان، پوشش بیش از ۸ میلیون نفر در کشور و برنامههای این شرکت برای ارتقای خدمات الکترونیک و تکریم بیمهشدگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین رنجبران در آیین افتتاح ساختمان جدید شعبه این شرکت در استان مازندران (شهر ساری)، اظهار کرد: امروز توفیق داشتیم در جمع مردم عزیز استان مازندران حضور پیدا کنیم و ساختمان اداری جدید شعبه آتیهسازان حافظ را افتتاح کنیم؛ فضایی که با هدف ارائه خدمات بهتر و ایجاد محیطی مناسبتر و آرامشبخش برای بیمهشدگان طراحی شده است.
وی افزود: تلاش ما این است که مراجعهکنندگان، بهویژه بیمهشدگان، خدمات موردنیاز خود را در فضایی شایسته و با کیفیت بالا دریافت کنند و همکاران ما نیز موظف هستند خدمات را بدون منت و با رعایت کامل تکریم ارباب رجوع ارائه دهند.
رنجبران با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت: آتیهسازان حافظ بیش از ۲۳ سال است که در حوزه بیمه تکمیلی درمان بهصورت تخصصی فعالیت میکند و در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد که این رقم بهطور مستمر در حال افزایش است.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده بیمهشدگان این شرکت را بازنشستگان و افراد سالمند تشکیل میدهند؛ افرادی که غالباً در سنین بالا و حتی بالای ۷۰ و ۸۰ سال قرار دارند و بیشترین نیاز را به خدمات درمانی دارند. ما افتخار داریم که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود که بیماران جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند.
مدیرعامل بیمه آتیهسازان حافظ در ادامه به جایگاه استان مازندران در ساختار این شرکت اشاره کرد و گفت: مازندران بهعنوان یکی از استانهای تیپ یک شرکت محسوب میشود و از نظر تعداد بیمهشدگان در ردیف استانهای برتر کشور همچون اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر سه شعبه در استان مازندران فعال است که شامل شعبه مرکزی در ساری، شعبه قائمشهر و شعبه نوشهر میشود و این شبکه، خدمات بیمهای را در سطح استان پوشش میدهد.
رنجبران با بیان اینکه این شرکت با شبکه گستردهای از مراکز درمانی همکاری دارد، اظهار کرد: در سطح کشور با بیش از ۱۲ هزار مرکز و مؤسسه درمانی از جمله بیمارستانها، مطبها، داروخانهها، آزمایشگاهها و مراکز فیزیوتراپی قرارداد داریم که این موضوع امکان ارائه خدمات گسترده و سریع را برای بیمهشدگان فراهم کرده است.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد مراجعات بیمهشدگان به مراکز طرف قرارداد انجام میشود که در این موارد، پرداخت هزینهها بهصورت مستقیم بین بیمهگر و مرکز درمانی انجام میگیرد و بیمهشده پرداختی ندارد. تنها ۲۰ درصد مراجعات مربوط به مراکز غیرطرف قرارداد است که هزینههای آن نیز در کوتاهترین زمان ممکن به بیمهشدگان پرداخت میشود.
مدیرعامل شرکت بیمه آتیهسازان حافظ با اشاره به روند پرداخت خسارات گفت: در حال حاضر پرداختها بهروز شده و تلاش کردهایم زمان رسیدگی و پرداخت خسارات را در بازه سه تا چهار ماه حفظ کنیم که در مقایسه با سایر بیمهگران، عملکرد قابل قبولی محسوب میشود.
وی همچنین از مطالبات این شرکت از سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی طلب داریم که امیدواریم با همکاریهای صورتگرفته، این مطالبات بهزودی پرداخت شود. البته روند پرداختها در ماههای اخیر بهبود یافته و در قرارداد جدید، پرداختها تا اسفندماه سال گذشته تقریباً بهروز شده است.
رنجبران با تأکید بر توسعه خدمات غیرحضوری یادآور شد: یکی از برنامههای مهم ما گسترش خدمات الکترونیک است تا بیمهشدگان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، امور خود را انجام دهند. با این حال، برای افرادی که تمایل به مراجعه حضوری دارند نیز فضاهای مناسبی مانند ساختمان جدید شعبه ساری فراهم شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از مراکز طرف قرارداد و همکاران شرکت گفت: همکاری مؤسسات درمانی و تلاش همکاران ما نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان دارد و امیدواریم با ادامه این روند، رضایت حداکثری مردم را جلب کنیم.