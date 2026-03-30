ایران «حرم» است و مدیریت میدان با اراده رزمندگان است/ پیروزی بر آمریکا نزدیک است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز اسکندرنیا شامگاه دوشنبه در اجتماع عظیم مردم ساری در میدان امام حسین با عنوان اینکه تداوم راه شهدای والامقام و ایستادگی صلب و سخت در برابر جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا مورد تاکید امامین انقلاب است ، خاطرنشان کرد : مدیریت هوشمندانه در نبرد رسانه‌ای و میدانی علیه دشمنان باید مورد توجه قرار گیرد.به فرموده سردار دل‌ها، ایران "حرم" است؛ اگرچه دشمنان کوردل به خیال خام خود به دنبال ضربه زدن هستند، اما اراده پولادین رزمندگان این سرزمین که ریشه در تمدن و تشیع دارد، بساط توطئه‌های دشمن را جمع خواهد کرد.

این مسئول تصریح کرد: ملت ایران با تاسی به مکتب مولا علی (ع) و سیدالشهدا (ع) هرگز در مسیر احیای دین جدش حسین (ع) سازش نخواهد کرد.

وی با اشاره به سیره عملی رهبر شهید در آخرین روزهای حیات پربرکتشان و تاکید بر حضور در کنار مردم، بیان کرد : «ملت ما در پناهگاه ایمان و ولایت قرار دارند. محراب عبادت ما در ماه مبارک رمضان، امتداد مسیر عاشورایی است که در آن مسئولان نظام باید مدال نوکری مردم را بر سینه داشته باشند و تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب، پرچم پیروزی بر آمریکا را برافراشته نگه دارند.

اسکندرنیا ضمن انتقاد از هرگونه انفعال در برابر جنگ روانی دشمن، بر لزوم تسخیر خیابان‌ها و میدان‌ها توسط اراده فرهنگی و انقلابی ، تاکید کرد: دشمنان که در زبان قرآن ملعون هستند، امروز با دندان‌های تیز کرده به دنبال آسیب به این سرزمین‌اند؛ اما غافلند که ایران اسلامی با دو بال "تمدن قهرمان" و "تشیع مقتدر" هرگز سر تعظیم در برابر نویسندگان و پژوهشگران وابسته فرود نخواهد آورد.

در پایان این مراسم، با طنین شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای»، حاضران ضمن بیعت مجدد با مسیر امام معصوم (ع)، برای پیروزی نهایی جبهه حق بر آمریکا و رژیم صهیونیستی دعا کردند.

