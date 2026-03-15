معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: طبق آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه، صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. اما از اواخر وقت امروز، با افزایش ابر در ارتفاعات نیمه غربی، بارش باران آغاز شده و در گردنه‌های کوهستانی شاهد بارش برف خواهیم بود.

احمد اسدی افزود: روز دوشنبه ۲۵ اسفند، شرایط جوی در ارتفاعات به صورت مه‌آلود همراه با بارش باران، برف و وزش باد خواهد بود. در مناطق ساحلی و دامنه‌ها نیز آسمان از بعدازظهر ابری شده و تدریجاً بارندگی و وزش باد سراسر این مناطق را فرا می‌گیرد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند، در مناطق غربی شاهد کاهش ابر خواهیم بود، اما در مناطق مرکزی و شرقی، بارش‌ها در ساعات صبح ادامه داشته و در مناطق کوهستانی به صورت برف خواهد بود که از اواسط روز از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

اسدی گفت: روز چهارشنبه ۲۷ اسفند آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش‌های پراکنده پیش‌بینی شده است. پنجشنبه ۲۸ اسفند نیز هوا صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، هرچند از اواخر وقت در کوهستان‌های غرب استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

به گفته اسدی در آخرین روز سال (جمعه ۲۹ اسفند)، نیمه غربی استان آسمانی ابری همراه با بارندگی (برف در ارتفاعات) و وزش باد را تجربه خواهد کرد و در نیمه شرقی نیز آسمان نیمه‌ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

پلیس راه و سازمان راهداری نیز با توجه به پیش‌بینی بارش برف در گردنه‌های کوهستانی، از مسافران نوروزی خواسته‌اند در صورت تردد از محورهای هراز، کندوان و فیروزکوه، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

انتهای پیام/