وداع مردم ساری با پیکر شهید مدافع وطن

پیکر مطهر شهید والامقام، «سید علی احمدی‌نژاد»، سرباز سرافراز وطن که در حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسیده بود، امروز یکشنبه بر دستان مردم قدرشناس مرکز استان مازندران تشییع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور ساری، امروز یکشنبه هم‌زمان با ایام سوگواری و در فضای آکنده از عطر شهادت، پیکر پاک شهید «سید علی احمدی‌نژاد» را تشییع کردند.

این مراسم باشکوه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان استانی از مسیر میدان «ابن‌ شهرآشوب» به سمت میدان «شهدا» برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم در خونخواهی امام شهید امت با سر دادن شعارهای ضد استکباری، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش را محکوم کرده و بر ادامه راه شهدای گلگون‌کفن میهن تاکید کردند.

پیکر این شهید عزیز پس از تشییع در مرکز استان، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد تا در آرامگاه ابدی خود قرار گیرد.

