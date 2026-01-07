به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ محمدحسن سلامی، صبح چهارشنبه در اختتامیه جشنواره دفاع مقدس و مقاومت «شعر اشک و انار» و «داستان کوتاه یوسف»، ضمن اشاره به اهمیت حفظ یاد شهیدان، بر نقش شاعران و نویسندگان در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی گفت: هنر و ادبیات می‌تواند در زنده نگه‌داشتن ارزش‌های دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران، یادآور شد: استان مازندران با بیش از ۱۴ هزار شهید در دوران دفاع مقدس ازلحاظ ذخایر معنوی و ادبی در سطح بالایی قرار دارد و نویسندگان و شاعران این استان نقش چشمگیری در حفظ و نشر این ارزش‌ها دارند.

سلامی ادامه داد: پانزدهمین جشنواره شعر و داستان «اشک و انار» با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت‌کننده و باهدف انتقال تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل جوان برگزار شد.

وی اعلام کرد: در این جشنواره، بیش از ۶۶۰ اثر شعری و ۱۶۰ داستان کوتاه دفاع مقدسی به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی، آثار برگزیده معرفی شدند.

همچنین چهارکتاب از آثار منتخب این جشنواره رونمایی شد.

