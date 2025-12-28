خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد:

حمایت بیمه سلامت مازندران از زوجین نابارور در اجرای قانون جوانی جمعیت

حمایت بیمه سلامت مازندران از زوجین نابارور در اجرای قانون جوانی جمعیت
کد خبر : 1734186
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۷۸۸ زوج نابارور در سامانه‌های الکترونیکی بیمه سلامت نشان‌دار شده‌اند و بالغ‌بر ۳۱۱ میلیارد ریال برای درمان آنان پرداخت‌شده است. ‎

به گزارش ایلنا، ذوالفقار تقوی، مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سازمان بیمه سلامت ایران باهدف کمک به زوجین نابارور و حمایت از فرزندآوری، پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری را در مراکز تخصصی طرف قرارداد گسترش داده است.

وی افزود: در استان مازندران هم‌اکنون هفت مرکز تخصصی درمان ناباروری در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و نوشهر تحت پوشش بیمه سلامت فعالیت دارند و خدمات لازم را به بیمه‌شدگان واجد شرایط ارائه می‌کنند.

تقوی بابیان اینکه پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری یکی از گام‌های مهم در حمایت از خانواده‌هاست، خاطرنشان کرد: بیمه سلامت بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان ناباروری شامل خدمات دارویی، جراحی و روش‌های کمک باروری را برای زوجین نابارور در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب تقبل می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران تأکید کرد: زوجین نابارور واجد شرایط لازم است نسبت به ثبت و تکمیل پرونده بیمه‌ای خود اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بیمه سلامت در چارچوب قانون جوانی جمعیت، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی استان، تلاش دارد با تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات درمانی، دغدغه‌های آنان را کاهش دهد و خانواده‌ها با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند.

تقوی گفت: پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری اقدامی ارزنده در مسیر حمایت از خانواده ایرانی و تقویت بنیان جمعیت کشور است و از همه زوجین نابارور واجد شرایط دعوت می‌شود برای استفاده از این تسهیلات به مراکز طرف قرارداد استان مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی