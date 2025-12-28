حمایت بیمه سلامت مازندران از زوجین نابارور در اجرای قانون جوانی جمعیت

به گزارش ایلنا، ذوالفقار تقوی، مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سازمان بیمه سلامت ایران باهدف کمک به زوجین نابارور و حمایت از فرزندآوری، پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری را در مراکز تخصصی طرف قرارداد گسترش داده است.

وی افزود: در استان مازندران هم‌اکنون هفت مرکز تخصصی درمان ناباروری در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و نوشهر تحت پوشش بیمه سلامت فعالیت دارند و خدمات لازم را به بیمه‌شدگان واجد شرایط ارائه می‌کنند.

تقوی بابیان اینکه پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری یکی از گام‌های مهم در حمایت از خانواده‌هاست، خاطرنشان کرد: بیمه سلامت بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان ناباروری شامل خدمات دارویی، جراحی و روش‌های کمک باروری را برای زوجین نابارور در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب تقبل می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران تأکید کرد: زوجین نابارور واجد شرایط لازم است نسبت به ثبت و تکمیل پرونده بیمه‌ای خود اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بیمه سلامت در چارچوب قانون جوانی جمعیت، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی استان، تلاش دارد با تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات درمانی، دغدغه‌های آنان را کاهش دهد و خانواده‌ها با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند.

تقوی گفت: پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری اقدامی ارزنده در مسیر حمایت از خانواده ایرانی و تقویت بنیان جمعیت کشور است و از همه زوجین نابارور واجد شرایط دعوت می‌شود برای استفاده از این تسهیلات به مراکز طرف قرارداد استان مراجعه کنند.

