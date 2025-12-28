مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد:
حمایت بیمه سلامت مازندران از زوجین نابارور در اجرای قانون جوانی جمعیت
مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۷۸۸ زوج نابارور در سامانههای الکترونیکی بیمه سلامت نشاندار شدهاند و بالغبر ۳۱۱ میلیارد ریال برای درمان آنان پرداختشده است.
به گزارش ایلنا، ذوالفقار تقوی، مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به اجرای سیاستهای حمایتی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سازمان بیمه سلامت ایران باهدف کمک به زوجین نابارور و حمایت از فرزندآوری، پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری را در مراکز تخصصی طرف قرارداد گسترش داده است.
وی افزود: در استان مازندران هماکنون هفت مرکز تخصصی درمان ناباروری در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و نوشهر تحت پوشش بیمه سلامت فعالیت دارند و خدمات لازم را به بیمهشدگان واجد شرایط ارائه میکنند.
تقوی بابیان اینکه پوشش بیمهای درمان ناباروری یکی از گامهای مهم در حمایت از خانوادههاست، خاطرنشان کرد: بیمه سلامت بخش عمدهای از هزینههای درمان ناباروری شامل خدمات دارویی، جراحی و روشهای کمک باروری را برای زوجین نابارور در چارچوب دستورالعملهای مصوب تقبل میکند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران تأکید کرد: زوجین نابارور واجد شرایط لازم است نسبت به ثبت و تکمیل پرونده بیمهای خود اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات و حمایتهای بیمهای بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: بیمه سلامت در چارچوب قانون جوانی جمعیت، با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی استان، تلاش دارد با تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات درمانی، دغدغههای آنان را کاهش دهد و خانوادهها با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند.
تقوی گفت: پوشش بیمهای درمان ناباروری اقدامی ارزنده در مسیر حمایت از خانواده ایرانی و تقویت بنیان جمعیت کشور است و از همه زوجین نابارور واجد شرایط دعوت میشود برای استفاده از این تسهیلات به مراکز طرف قرارداد استان مراجعه کنند.