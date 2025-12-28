برگزاری ۲۰۰ برنامه شاخص در دهه بصیرت در مازندران

به گزارش خبرنگار ایلنا‌، حجت‌الاسلام علی اصغر اصغری صبح یک‌شنبه در نشست با خبرنگاران، اعلام کرد: این برنامه‌ها با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی، دینی، بسیج، سپاه و دانشگاه‌ها در سراسر استان برگزار خواهد شد. از جمله برنامه‌ها می‌توان به همایش‌های دانشجویی، نشست‌های بصیرت‌افزایی، اعزام مبلغین از حوزه‌های علمیه به مساجد و تولیدات هنری در فضای مجازی اشاره کرد.

وی افزود: امسال برنامه‌های متنوعی برای نسل جوان و نوجوانان در نظر گرفته شده است که شامل برپایی کارگاه‌های آموزشی و فرهنگی، فعال‌سازی شبکه شاد و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم برای خدمت‌رسانی و تبیین مسائل دینی و فرهنگی می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: در این دهه، فضاسازی شهری و تولید آثار هنری در رسانه‌ها برای مقابله با جنگ نرم و تبیین آموزه‌های ولایت‌مداری و دشمن‌شناسی نیز انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های عکس، تولیدات هنری و پخش برنامه‌های ویژه در فضای مجازی از دیگر برنامه‌های شاخص ما محسوب می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه‌ها، تکریم شهدا و خانواده‌های ایثارگران و جانبازان خواهد بود. همچنین نشست‌های بصیرت‌افزایی توسط سپاه و بسیج در حوزه‌های مقاومت در سراسر استان برگزار خواهد شد.

اصغری گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقاء آگاهی عمومی، تقویت بصیرت و تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، به ویژه در میان جوانان، برگزار می‌شود.

در روز نهم دی، مردم مازندران با بصیرت خود نشان دادند که جایگاه ولایت را فراتر از هر چیز دیگری درک کرده‌اند. این روز نه تنها دفاع از نظام اسلامی بود، بلکه پیروزی در برابر جنگ تمام عیار ادراکی و شناختی بود که هدف آن ایجاد خطای محاسباتی در ذهن نخبگان و توده‌ها بود.

وی افزود: مردم مازندران در هشتم دی ماه و در روز ۹ دی با حضور حماسی خود از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری دفاع کردند. این دفاع در حقیقت نشانگر تجلی بصیرت و حمایت از اصل نظام اسلامی بود.

اصغری در ادامه به برنامه‌های ویژه‌ای که برای این ایام در نظر گرفته شده، اشاره کرد و گفت: امسال برنامه‌ها به صورت گسترده و در چهار محور اصلی شامل شور علمی، تجمع‌های مردمی، نخبگانی دانشگاهی و تربیت نسل آینده برنامه‌ریزی شده است.

وی در خصوص نقش رسانه‌ها در این برنامه‌ها افزود: رسانه‌ها امروز در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و مسئولیت بزرگی در راستای جهاد تبیین بر عهده دارند. افسران جنگ روایت‌ها باید با تولید و انتشار محتوای درست، ذهنیت نسل جوان را نسبت به تاریخ و آرمان‌های انقلاب اسلامی هدایت کنند. اصحاب رسانه باید گره‌گشای ذهنی نسل نو باشند و روایت صادق از انقلاب اسلامی را منتقل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: در این ایام برنامه‌هایی نیز برای تکریم شهید حاج قاسم سلیمانی و آیت‌الله مصباح یزدی در نظر گرفته شده است. برگزاری ویژه‌برنامه‌ها در مصلی امام خمینی (ره) ساری و در سراسر استان با حضور شخصیت‌های برجسته، نخبگان و مداحان برجسته برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام اصغری همچنین به اهمیت این برنامه‌ها در تجلی ولایت‌مداری اشاره کرد و گفت: حاج قاسم سلیمانی، نماد بصیرت در میدان، تمام قد از ولایت دفاع کرد و ما نیز در این دهه بصیرت با برنامه‌هایی از جمله کارگاه‌ها، همایش‌ها و تجمع‌های مردمی، همان راه را ادامه خواهیم داد. این تقارن ایام با جشن ولادت حضرت علی (ع) نیز نشانگر پیوند عمیق این مفاهیم است.

وی اعلام کرد: در مراسم اصلی این دهه، که در روز نهم دی ماه در مصلی امام خمینی (ره) ساری برگزار خواهد شد، دکتر زاکانی، شهردار تهران سخنرانی خواهند کرد و برنامه با مداحی حاج وحید لطفی ادامه خواهد یافت.

