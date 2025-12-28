خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همایش "ندای قرآن از دیار علویان" در ساری برگزار می‌شود/تفسیر تسنیم آیت‌الله جوادی آملی

همایش "ندای قرآن از دیار علویان" در ساری برگزار می‌شود/تفسیر تسنیم آیت‌الله جوادی آملی
کد خبر : 1734137
لینک کوتاه کپی شد.

همایش "ندای قرآن از دیار علویان"، روز چهارشنبه، ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ تا ۱۲ در ساری برگزار می‌شود. این همایش به معرفی تفسیر تسنیم آیت‌الله جوادی آملی اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی شیخی صبح یک‌شنبه در نشست با خبرنگاران گفت: همایش "ندای قرآن از دیار علویان" با هدف تجلیل از شخصیت‌های برجسته علمی و دینی و معرفی تفسیر قرآن در استان مازندران برگزار خواهد شد. این همایش روز چهارشنبه، ۱۰ دی ماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در مازندران- ساری برگزار می‌شود.

دبیر همایش ندای قرآن از دیار علویان، اعلام کرد: در این همایش چهار سخنران برجسته حضور خواهند داشت. سخنرانی‌ها توسط آیت‌الله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، استاندار مازندران، آیت‌الله قدسی و حاج آقا سعید جوادی آملی، فرزند آیت‌الله جوادی آملی، انجام خواهد شد.

وی افزود: این همایش به‌ویژه به تفسیر تسنیم، یکی از آثار مهم آیت‌الله جوادی آملی، اختصاص دارد. تفسیر تسنیم با همکاری موسسه اسرا و شماری از اندیشمندان برجسته دینی، فلسفی و علمی نگاشته شده و به عنوان یکی از معتبرترین تفاسیر قرآنی شیعه شناخته می‌شود. 

شیخی با بیان اینکه این تفسیربیش از چهار دهه نگاشته شده، شامل ۸۰ جلد است و به عنوان بی‌نظیرترین تفسیر در جهان شیعه شناخته می‌شود. این تفسیر، همان نسخه امروزی تفسیر المیزان است و بر مبنای سه روش روایی، فلسفی و آیه به آیه تدوین شده است.

وی ادامه داد: آیت‌الله جوادی آملی که بیش از ۳۰۰ اثر علمی و دینی از خود به جای گذاشته است، تأثیر زیادی در گسترش تفکر فلسفی و فقهی در جهان اسلام داشته است.

دبیر همایش، همچنین اشاره کرد: هدف از برگزاری این همایش صرفاً تجلیل از شخصیت آیت‌الله جوادی آملی نیست، بلکه قصد آن است که مردم استان مازندران با تفسیر تسنیم و معانی قرآن بیشتر آشنا شوند و بیشتر به قرآن و معارف آن پیوند برقرار کنند.

وی افزود: این همایش با حضور حدود ۷۰۰ نفر از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی از سراسر کشور و با حمایت رسانه‌ها برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی