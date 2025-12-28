همایش "ندای قرآن از دیار علویان" در ساری برگزار میشود/تفسیر تسنیم آیتالله جوادی آملی
همایش "ندای قرآن از دیار علویان"، روز چهارشنبه، ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ تا ۱۲ در ساری برگزار میشود. این همایش به معرفی تفسیر تسنیم آیتالله جوادی آملی اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی شیخی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: همایش "ندای قرآن از دیار علویان" با هدف تجلیل از شخصیتهای برجسته علمی و دینی و معرفی تفسیر قرآن در استان مازندران برگزار خواهد شد. این همایش روز چهارشنبه، ۱۰ دی ماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در مازندران- ساری برگزار میشود.
دبیر همایش ندای قرآن از دیار علویان، اعلام کرد: در این همایش چهار سخنران برجسته حضور خواهند داشت. سخنرانیها توسط آیتالله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، استاندار مازندران، آیتالله قدسی و حاج آقا سعید جوادی آملی، فرزند آیتالله جوادی آملی، انجام خواهد شد.
وی افزود: این همایش بهویژه به تفسیر تسنیم، یکی از آثار مهم آیتالله جوادی آملی، اختصاص دارد. تفسیر تسنیم با همکاری موسسه اسرا و شماری از اندیشمندان برجسته دینی، فلسفی و علمی نگاشته شده و به عنوان یکی از معتبرترین تفاسیر قرآنی شیعه شناخته میشود.
شیخی با بیان اینکه این تفسیربیش از چهار دهه نگاشته شده، شامل ۸۰ جلد است و به عنوان بینظیرترین تفسیر در جهان شیعه شناخته میشود. این تفسیر، همان نسخه امروزی تفسیر المیزان است و بر مبنای سه روش روایی، فلسفی و آیه به آیه تدوین شده است.
وی ادامه داد: آیتالله جوادی آملی که بیش از ۳۰۰ اثر علمی و دینی از خود به جای گذاشته است، تأثیر زیادی در گسترش تفکر فلسفی و فقهی در جهان اسلام داشته است.
دبیر همایش، همچنین اشاره کرد: هدف از برگزاری این همایش صرفاً تجلیل از شخصیت آیتالله جوادی آملی نیست، بلکه قصد آن است که مردم استان مازندران با تفسیر تسنیم و معانی قرآن بیشتر آشنا شوند و بیشتر به قرآن و معارف آن پیوند برقرار کنند.
وی افزود: این همایش با حضور حدود ۷۰۰ نفر از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی از سراسر کشور و با حمایت رسانهها برگزار میشود.