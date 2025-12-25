آغاز نمایشگاه خودرو و قطعات شمال کشور در ساری
نمایشگاه صنعت خودرو با حضور ۴۰ شرکت فعال در حوزههای مختلف صنعت خودرو در ساری آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، لوازم یدکی و صنایع وابسته مازندران در در فضایی به وسعت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای مفید برپا شده است.
در این دوره از نمایشگاه، حدود ۴۰ شرکت فعال در حوزههای مختلف صنعت خودرو، قطعه سازی و صنایع وابسته حضور دارند و آخرین دستاوردها، توانمندیها و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: مازندران امروز سهمی حدود ۲۰ درصدی از صنعت قطعات کشور را به خود اختصاص داده و به یکی از قطبهای اصلی این صنعت تبدیل شده است.
نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، لوازم یدکی و صنایع وابسته مازندران تا ششم دی ماه در محل نمایشگاه نیاوران ساری پذیرای علاقهمندان این حوزه است.