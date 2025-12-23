مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان:
توسعه پروژههای خورشیدی یکی از اولویتهای اصلی ما است
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان از بررسی اراضی مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی در چهاردانگه و جویبار خبر داد و گفت: توسعه انرژی خورشیدی اولویت اصلی این شرکت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش موسوی تاکامی روز سهشنبه در نشست کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر استان مازندران که با هدف بررسی موانع اجرایی و تصمیمگیری پیرامون انتخاب زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی جدید برگزار شد، خاطرنشان کرد: موضوع شناسایی و بررسی اراضی مستعد در منطقه چهاردانگه و شهرستان جویبار بهعنوان محل پیشنهادی احداث نیروگاه خورشیدی در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود: مجوزهای زیستمحیطی، نحوه تخصیص زمین و الزامات فنی اتصال به شبکه برق سراسری از جمله دغدغههایی است که در این جلسه مطرح و باید عملیاتی شود.
موسوی تاکامی اظهار کرد: توسعه پروژههای خورشیدی یکی از اولویتهای اصلی شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان در چارچوب سیاستهای ملی انرژیهای تجدیدپذیر است و اجرای این طرحها میتواند نقش چشمگیری در افزایش پایداری شبکه برق شمال کشور و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ایفا کند.
این مسئول یادآور شد: با اجرای پروژههای جدید از این دست، انتظار میرود مازندران بیش از پیش در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به اهداف ملی در زمینه تولید برق تجدیدپذیر گام بردارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان با اشاره به نقش مردم در پیشبرد پروژهها اظهار داشت: «تجربه نشان داده است که هر جا مردم در متن تصمیمگیریها حضور داشتهاند، طرحها با سرعت و موفقیت بیشتری به نتیجه رسیدهاند. پروژه خورشیدی کیاسر نیز با اتکای به مشارکت اهالی منطقه واوسر اجرا میشود و آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
وی بیان داشت: در فاز نخست، نیروگاه ۶۰ مگاواتی در زمینی به وسعت ۱۵ هزار هکتار احداث میشود و در مراحل بعد، ظرفیت تولید تا ۲۵۰۰ مگاوات قابل افزایش است. منطقهی کیاسر به دلیل شدت تابش متوسط ۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز و انرژی سالیانه ۲۰۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر مترمربع، از مستعدترین نقاط کشور برای استقرار نیروگاههای خورشیدی است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه افزود: «با احداث نیروگاه خورشیدی کیاسر، زمینه برای راهاندازی کارخانجات تولید پنلهای خورشیدی، تجهیزات الکترونیکی و اینورترها در شهرک صنعتی منطقه فراهم میشود. همچنین شرکتهای بومی در زمینه ساخت استراکچر، تعمیر و نگهداری سیستمهای خورشیدی فعال خواهند شد.