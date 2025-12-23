به گزارش ایلنا، محمد محمدی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نکا، با تأکید بر ضرورت پاسداشت سرمایه‌های انسانی گفت: قدردانی از هنرمندان و مفاخر فرهنگی، گامی مؤثر در حفظ هویت و ارزش‌های اصیل مازندران است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته استان در عرصه فرهنگ و هنر افزود: مازندران سرشار از چهره‌های ماندگار است و برگزاری آئین‌های نکوداشت، بیانگر غنای فرهنگی این خطه و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی آن است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران فلسفه اصلی این آئین‌ها را نهادینه‌سازی فرهنگ قدردانی دانست و تصریح کرد: توجه به مفاخر فرهنگی می‌تواند در احیای سنت‌ها و ارزش‌های ایرانی اسلامی نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین هنر را مهم‌ترین ابزار انتقال فرهنگ میان نسل‌ها معرفی کرد و گفت: زبان مادری طبری همچنان زنده است و این پویایی مرهون تلاش هنرمندان این دیار است.

محمدی با اشاره به تهدیدهای فرهنگی در عصر فناوری خاطرنشان کرد: هر هفته یک‌زبان مادری در جهان از بین می‌رود و این امر اهمیت نقش هنرمندان در صیانت از فرهنگ‌های بومی را دوچندان می‌کند.

چهره‌های ماندگار الگویی برای نسل آینده

مجتبی ذاکری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نکا با تأکید بر ارزشمند بودن نقش هنرمندان در جامعه اظهار کرد: این همایش فرصتی است برای قدردانی از هنر، اندیشه و تلاش‌های مستمر هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان که با خلاقیت و تعهد خود، زمینه رشد و تداوم فرهنگ و هنر را فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه هنری نکا افزود: هدف از برگزاری این برنامه، تقدیر از کسانی است که با آثار و خدمات خود، هویت فرهنگی و اجتماعی شهرستان را تقویت کرده‌اند. چنین اقداماتی می‌تواند انگیزه و امید بیشتری در میان نسل جوان ایجاد کند تا در مسیر فرهنگ و هنر گام بردارند.

ذاکری تصریح کرد: تجلیل از چهره‌های ماندگار نه‌تنها یاد و نام آنان را زنده نگه می‌دارد، بلکه الگویی روشن برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کند. قدردانی از هنرمندان در زمان حیاتشان نشان‌دهنده اهمیت نقش آنان در حفظ و انتقال ارزش‌های فرهنگی و هنری است.

وی تأکید کرد: استمرار برگزاری آئین‌های نکوداشت، علاوه بر ایجاد انگیزه در میان هنرمندان، زمینه انتقال تجربیات، تقویت همبستگی فرهنگی و حفظ هویت بومی و ملی برای نسل‌های آینده را فراهم می‌سازد.

