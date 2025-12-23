مازندران؛ الگوی عدالت آموزشی در کشور است

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش کلیدی آموزگاران دوره ابتدایی، فعالیت آنان را «بسیار بااهمیت و ماندگار» دانست و گفت: مدیران و معلمان این دوره با تعهد قلبی، مسئولیت تربیت نسل آینده را برعهده‌گرفته‌اند.

وی وظیفه اصلی آموزگاران را ایجاد انگیزه و فراهم‌سازی محیط یادگیری مثبت عنوان کرد و افزود: در دوره ابتدایی، دانش‌آموزان مفاهیم بنیادینی چون باور، ارزش و احترام را می‌آموزند.

حکیم‌زاده همچنین از استان مازندران به‌عنوان «پیشتاز تحقق شاخص‌های برابری و عدالت آموزشی» یادکرد و این موفقیت را حاصل کار گروهی و تلاش مستمر معلمان ابتدایی دانست و ابراز امیدواری کرد این تجربه به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

انتهای پیام/