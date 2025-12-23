خبرگزاری کار ایران
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش:

مازندران؛ الگوی عدالت آموزشی در کشور است

مازندران؛ الگوی عدالت آموزشی در کشور است
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش آموزگاران در تربیت نسل آینده، استان مازندران را پیشتاز تحقق عدالت آموزشی در کشور معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش کلیدی آموزگاران دوره ابتدایی، فعالیت آنان را «بسیار بااهمیت و ماندگار» دانست و گفت: مدیران و معلمان این دوره با تعهد قلبی، مسئولیت تربیت نسل آینده را برعهده‌گرفته‌اند.

وی وظیفه اصلی آموزگاران را ایجاد انگیزه و فراهم‌سازی محیط یادگیری مثبت عنوان کرد و افزود: در دوره ابتدایی، دانش‌آموزان مفاهیم بنیادینی چون باور، ارزش و احترام را می‌آموزند.

حکیم‌زاده همچنین از استان مازندران به‌عنوان «پیشتاز تحقق شاخص‌های برابری و عدالت آموزشی» یادکرد و این موفقیت را حاصل کار گروهی و تلاش مستمر معلمان ابتدایی دانست و ابراز امیدواری کرد این تجربه به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

 

