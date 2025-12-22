به گزارش ایلنا، عبدالمهدی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، اظهار کرد: آثار ارسالی باید در بازه زمانی ۵ آذرماه ۱۴۰۳ لغایت ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ انتشاریافته باشد.

وی افزود: خبرنگاران می‌توانند آثار تولیدی خود را به شماره ۰۹۳۰۴۰۵۵۸۰۵ در پیام‌رسان‌های داخلی ایتا و روبیکا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. همچنین سایت http://aboozarmaz.ir/ نیز آماده دریافت آثار خبرنگاران است.

حق‌شناس یادآور شد: این رخداد رسانه‌ای در ۱۰ قالب گزارش، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست توسط سازمان بسیج رسانه مازندران برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به اینکه هر خبرنگار می‌تواند در ۲ بخش و هر بخش ۴ اثر ارسال کند، گفت: آثار ارسالی بیش از این تعداد، مورد داوری قرار نخواهد گرفت.

حق‌شناس ادامه داد: خبرنگاران مازندرانی می‌توانند آثار خود را در ۱۴ محور شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیح و حوزه‌های اقدام، مطالبه گری و حل مسئله، مکتب شهید سلمانی، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده، جامعه و فرزند آوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی، کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، مازندران‌شناسی، بهینه‌سازی انرژی و صرفه‌جویی در مصرف ارسال کنند.

وی با اعلام اینکه بخش ویژه جشنواره امسال به جنگ دوازده‌روزه اختصاص‌یافته است، افزود: خبرنگاران می‌توانند علاوه بر ۲ بخش، در بخش ویژه هم ۴ اثر دیگر ارسال کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به اینکه برترین آثار به جشنواره کشوری ابوذر ارسال می‌شوند تا در بُعد ملی مورد ارزیابی قرار گیرند، یادآور شد: سال گذشته ۲ خبرنگار مازندرانی در رشته‌های عکس و کلیپ و گزارش ویدئویی در جشنواره ملی ابوذر حائز رتبه شدند.

