رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

نظارت‌های دقیق پیرامون گران‌فروشی‌ها به زودی آغاز خواهد شد

نظارت‌های دقیق پیرامون گران‌فروشی‌ها به زودی آغاز خواهد شد
کد خبر : 1730533
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استان مازندران گفت: با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، نظارت‌های مستمر و دقیق در راستای مقابله با گران‌فروشی‌ها به زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید محمد میرمحمدی شکتائی در گفتگو با خبرنگاران افزود: سامانه‌ای طراحی خواهد شد تا شکایات مردمی به‌صورت متمرکز دریافت و اقدامات قانونی لازم در خصوص گران‌فروشی‌ها انجام گیرد.

وی ادامه داد: از واحدهای صنفی که در زمینه نظارت و مقابله با گران‌فروشی‌ها شاخص‌ها و پارامترهای لازم را رعایت کنند، در همایشی که به‌زودی برگزار خواهد شد، تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استان مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: روش‌های مطلوب رعایت حقوق مصرف‌کنندگان باید در بین تولیدکنندگان نهادینه شود.

وی همچنین عرضه کالاها و خدمات با قیمت‌های بیشتر از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و هرگونه اقدام دیگری که منجر به افزایش قیمت کالاها شود را مصداق گران‌فروشی و جرم دانست.

میرمحمدی تأکید کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم درج قیمت و صدور صورتحساب، تخلف محسوب شده و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

