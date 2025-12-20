به گزارش ایلنا، کوروش موسوی تاکامی در گفتگو با خبرنگاران با عنوان اینکه ،نیروگاه تولید پراکنده ۷/۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری وارد مدار شد ، خاطرنشان کرد: ۷.۵ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک توسط شرکت مگاتوان در چمستان، ۸ مگاوات توسط شرکت تانیر ویژه در گتاب بابل و ۲ مگاوات در مراوه تپه نیز از تابستان تاکنون وارد مدار شدند.

وی افزود: نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان توشط شرکت مپنا، به شرط تامین گاز، آماده بهره برداری است.

موسوی تاکامی افزود: امید است تا قبل از پیک بار ۱۴۰۵ حدود ۹۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده شامل نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر، ۲۶ مگاواتی آق قلا، ۱۶ مگاواتی کردکوی و ۱۹ مگاواتی آمل ۴ به بهره برداری برسند.

وی چالش اصلی احداث نیروگاه های تولید پراکنده را مشکلات تخصیص ارز، تردد بوژی های حامل نیروگاه ها از روی پل های با دهانه بزرگ رودخانه ها و عدم امکان صدور مجوز گاز ، وفق مفاد برنامه توسعه هفتم به جهت محدود نمودن متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی تا پایان برنامه توسعه هفتم به ۵۵٪، عنوان کرد.

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان اشاره کرد: راندمان معمول واحدهای تولید پراکنده حدود ۴۲٪ است، لذا امکان تامین واحدهای تولید برق مقیاس کوچک با راندمان ۵۵٪ فعلا در غالب کشورهای جهان بصورت معمول میسر نیست.

وی افزایش راندمان را در صورت ایجاد چرخه تولید آب گرم میسر دانست که این مهم فعلا در شهرک های صنعتی و در صورت وجود زیرساخت انتقال آب گرم میسر است که آن هم تاکنون تقریبا بصورت گسترده ایجاد نشده و نیاز به زمان برای ایجاد زیرساخت ساخت و همت شهرک های صنعتی دارد.

موسوی نمونه این کار را نیروگاه CHP واقف در شهرک صنعتی بشل سوادگوه عنوان کرد و گفت: تاکنون متقاضی خرید آب گرم برای این نیروگاه به سبب عدم وجود زیرساخت یافت نشده و لذا بخش تولید آب گرم آن غیر فعال است.

وی اضافه کرد : سیستم های District Heating و نیروگاه های تولید آب گرم در اروپای شمالی فعال هستند و موجب شده اند تا ضمن کاهش آلودگی ناشی از موتورخانه های ساختمان ها، راندمان واحدهای تولید برق حرارتی نیز افزایش یافته و آب گرم خانگی اعم از گرمایش و شستشو و غیره در یک سیکل بسته تامین شود. البته که اجرای این طرح ها نیاز به سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها دارد.

رئیس شورای پایایی برق مازندران و گلستان تاکید کرد : این مشکل نیز با پیگیری های جدی دکتر یونسی، استاندار مازندران از مراجع ذیربط به احتمال زیاد در توافق فیمابین وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت حل می شود.

