هوشیاری و تغافل؛ کلیدهای موفقیت در زندگی اجتماعی سالم

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساری با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رجب و در آستانه میلاد امام محمد باقر (ع)، بر اهمیت تقوا و اصول اخلاقی در زندگی اجتماعی تأکید کرد. ایشان به آموزه‌های نورانی امامان معصومین (ع) پرداخت و دو ویژگی کلیدی برای داشتن یک زندگی اجتماعی سالم و موفق را هوشیاری و تغافل معرفی کرد.

وی با دعوت به تقوا، به اهمیت آن در حفاظت از انسان در برابر وسوسه‌های شیطان اشاره کرد و گفت: انسان با تقوا در امان است، چرا که شیطان به سراغ کسانی می‌آید که از اصول دینی و اخلاقی غفلت کرده‌اند. تقوا انسان را هشیار و آگاه نگه می‌دارد و او را از خطرات و فتنه‌ها دور می‌کند.

امام جمعه ساری به دو ویژگی مهم هوشیاری و زرنگی پرداخت و از آموزه‌های امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) در این خصوص یاد کرد. ایشان تأکید کرد که هوشیاری باید دو سوم زندگی اجتماعی را تشکیل دهد. ما باید توانایی تشخیص نیت و انگیزه‌های افراد را داشته باشیم و قادر باشیم تا از ظاهر فریبنده افراد عبور کنیم و به باطن و انگیزه‌های واقعی آنها پی ببریم.

وی از تغافل به عنوان ویژگی ضروری دیگری در زندگی اجتماعی یاد کرد و گفت: گاهی لازم است برخی مسائل را نادیده بگیریم تا از بروز تنش‌ها و مشکلات غیرضروری جلوگیری کنیم. تغافل به معنای نادیده گرفتن عمدی خطاها در شرایط خاص است. این ویژگی به فرد کمک می‌کند تا روابط اجتماعی خود را سالم و پر از احترام نگه دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: تغافل نباید به معنای ساده‌لوحی یا نادانی باشد، بلکه باید در مواقعی که چشم‌پوشی از اشتباهات دیگران به نفع جامعه است، از آن بهره ببریم. به ویژه در خانواده‌ها، باید بتوانیم در مواقعی که یکی از اعضای خانواده دچار اشتباهی می‌شود، برای حفظ حریم‌ها و احترام‌ها، چشم‌پوشی کنیم.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به نزدیک بودن ماه رجب اشاره کرد و گفت: ماه رجب ماهی است برای خودسازی، تقویت تقوا و نزدیکی به خدا. این ماه فرصتی طلایی برای انجام عبادات و آمرزش است و باید از فرصت‌های معنوی آن، همچون لیله الرغائب و اعتکاف بهره‌برداری کنیم.

امام جمعه ساری به شب یلدا اشاره کرد و گفت: شب یلدا فرصتی برای تقویت روابط خانوادگی است. جمع شدن اعضای خانواده و شاد بودن در کنار یکدیگر بسیار مهم است، اما باید مراقب باشیم که این خوشحالی‌ها با گناه و رفتارهای غیر اخلاقی همراه نشود.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به موضوعات اقتصادی و اجتماعی نیز پرداخت و تأکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی، همکاری میان مردم و دولت ضروری است. اقتصاد مقاومتی تنها با همکاری مردم و مسئولین میسر است. مردم باید در مشکلات اقتصادی همکار باشند و دولت نیز باید از این همکاری برای حل مشکلات اقتصادی بهره‌برداری کند.

وی همچنین از همکاری مردم در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله افزایش قیمت سوخت، تشکر کرد و گفت: همکاری مردم در حل مشکلات اقتصادی می‌تواند به کشور کمک کند تا از بحران‌های اقتصادی عبور کند.

آیت‌الله محمدی لائینی به مناسبت‌های مذهبی و ملی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: میلاد امام محمد باقر (ع) و سالروز شهادت امام هادی (ع) را به تمامی مسلمانان تسلیت عرض می‌کنم. این ایام فرصتی برای توجه بیشتر به اصول اخلاقی و تقویت تقوا است.

امام جمعه ساری به سخنان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ اشاره کردند که در جریان کاپیتولاسیون فرمودند: رئیس‌جمهور آمریکا باید بداند که امروز منفورترین فرد پیش ملت ما است.

امام جمعه ساری تأکید کرد: همچنان این سخنان برای ما در دنیای امروز مصداق دارد و دشمنان ایران و اسلام هیچ‌گاه نخواهند توانست محبوبیت و مشروعیت خود را بازیابند.

انتهای پیام/