نشان ملی برکت» به قرارگاه جهادی علمدار مازندران اهدا شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، این رویداد با هدف تجلیل از گروه‌های مردمی و فعالان جهادی سراسر کشور برگزار شد که تندیس بخش تولید و کشاورزی این جشنواره در سطح ملی به محمود رحیمی مسئول «قرارگاه جهادی علمدار استان مازندران» اهدا شد.

گفتنی است که قرارگاه جهادی علمدار استان مازندران از سال 1390 توسط دانشجویان بسیجی با محوریت شهید مدافع حرم محمد بلباسی و تعدادی از دانشجویان جهادگر آغاز به فعالیت نموده و طی قریب به ۱۵ سال خدمت بی منت به ولی نعمتان انقلاب اسلامی، توفیق اجرای طرح‌های مختلف در عرصه‌های عمران و سازندگی مانند: آب‌رسانی و خطوط انتقال آب (بیش از ۲۰ کیلومتر)، احداث مخازن ذخیره آب شرب (۱۰۰ هزار لیتر)، احداث مدارس (۴ مدرسه)، ساخت مسکن محرومان (۱۵ واحد)، احداث مساجد (۳ باب)، اشتغالزایی (طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در ۷۰۰ هکتار از اراضی کم بازده و بلاکشت استان و سایر طرح های آموزشی و ترویجی)، بهداشت و سلامت، فرهنگی تربیتی، خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی (ایجاد موکب‌های خدمت رسانی در شهر کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین به صورت هر ساله) و همچنین تجربه برگزاری یک دوره اردوی جهادی برون مرزی را در کارنامه داشته است.

همچنین به واسطه خدمات ذکر شده، در سابقه این گروه مردمی که تا کنون چندین بار به عنوان گروه برتر جهادی در سطح کشور معرفی شده، ایراد سخن نماینده گروه‌های جهادی کشور در محضر مقام معظم رهبری، تقدیر فرمانده شهید کل سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج دانشجویی و... قرار گرفته است.

