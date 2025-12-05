امام جمعه ساری:
خیررسانی و کرامت انسانی پایهگذار توسعه جامعه اسلامی است
امام جمعه ساری به تبیین اهمیت «خیررسانی» و «کرامت انسانی» پرداخت و بر لزوم توجه به حقوق انسانها در جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این هفته ساری به تبیین اهمیت «خیررسانی» و «کرامت انسانی» پرداخت و بر لزوم توجه به حقوق انسانها در جامعه تأکید کرد.
وی با توصیه به تقوا و پرهیزکاری در آستانه سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) از عبارت "کوثر" که خداوند در وصف این بانوی بزرگ اسلام به کار برده است، به عنوان نمادی از خیر فراوان یاد کرد و گفت: یکی از بهترین و زیباترین ارزشهای اسلامی، مسئله خیررسانی به دیگران است. انسان باید منشأ خیر برای جامعه باشد، چرا که خیررسانی مقدم بر دریافت خیر از دیگران است.
امام جمعه ساری، افزود: در سیره اهل بیت (علیهمالسلام)، بهویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، مسئله خیررسانی بسیار برجسته است. خانه اهل بیت، خانهی امید و خیر بود و آنان همواره در تلاش برای دستگیری از مردم و کمک به دیگران بودند.
نماینده ولی فقیه در مازندران به اهمیت کرامت انسانی در اسلام اشاره کرد و گفت: اسلام نگاه ویژهای به کرامت انسان دارد و تأکید میکند که همه انسانها، چه زن و چه مرد، باید در جامعه جایگاه و فرصت برابر داشته باشند.
وی با اشاره به هفته افراد دارای معلولیت و نزدیکی به سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: جامعهای که زن و معلول را تکریم کند، جامعهای اخلاقی و عدالتمحور است. افراد دارای معلولیت باید فرصتهای برابر برای زندگی و پیشرفت داشته باشند.
آیتالله محمدی لائینی به برنامههای سازمان بهزیستی مازندران در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت و زنان اشاره کرد و گفت: در استان مازندران، خدمات ویژهای برای مناسبسازی فضاها و ارتقای کیفیت زندگی معلولین و سالمندان در حال اجراست. این اقدامات به هدف فراهم آوردن فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه، بهویژه زنان و معلولان، طراحی شده است.
وی افزود: طرحهای محلهمحوری و اجتماعمحوری برای ارتقای شرایط زندگی افراد معلول و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای آنان در دست اجرا است.
آیتالله محمدی لائینی به اهمیت نگاه آیندهنگر در ارائه خدمات به افراد جامعه پرداخت و اظهار داشت: ما باید به فکر نسلهای آینده باشیم و محیط زیست را برای آنان حفظ کنیم. همچنین نگاه به انسانها باید از ترحم به احترام و فرصت برابر تغییر کند.
وی افزود: تأکید بر کرامت انسانی، حقوق زنان و افراد دارای معلولیت و برنامههای بهزیستی را به خوبی منعکس میکند.
آیت الله محمدی لائینی همچنین یادآور شد: مدعیان حقوق بشر امروز، بدترین فجایع ضد بشری را دارند انجام میدهند. اینهایی که میلیونها انسان میکشند، در همین کره زمین جنگهایی است و همینها دارند آنجا انسانهای بیگناه را میکشند و جنایت میکنند، اینها امروز شدهاند مدعیان حقوق بشر و با ما دارند به عنوان حمایت از حقوق بشر ما را محدود میکنند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرده که یکی از رسانهها از قول ایشان نقل کرده، این است که نماینده آمریکا در تل آویو (وقتی تشییع جنازه سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت را میکردند) بود. آن وقت نماینده آمریکا به اسرائیل پیشنهاد کرد که این جمعیت میلیونی را بمباران کن، ببینید! میگوید جمعیت میلیونی را بمباران کن، به خاطر چند فرمانده عالیرتبه حزب الله در آنجا هستند، اینها یک همچین اعجوبههای جنایتکاری هستند.
امام جمعه ساری افزود: ما به آنها خواهیم گفت که بالاخره روز جولان شما تمام خواهد شد و خون مستضعفان دامن شما را خواهد گرفت و شما را رسوا و از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید.