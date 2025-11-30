رئیس پارک علم و فناوری مازندران:
مازندران میزبان رویداد ملی تا ثریا؛ اتصال کسبوکارهای دانشبنیان به صنعت
رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: رویداد ملی تا ثریا باهدف اتصال کسبوکارهای دانشبنیان به صنایع کشور به میزبانی مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدکاظمی فرد صبح یکشنبه در نشست خبری بیست و ششمین رویداد ملی «تا ثریا» با موضوع صنایع تبدیلی کشاورزی به وضعیت نامطلوب امکانات و تخصیص بودجه در استان مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران باوجود منابع طبیعی غنی و ظرفیتهای کشاورزی گسترده ازلحاظ تخصیص اعتبار و امکانات در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
وی افزود: با بیش از دو میلیون هکتار جنگل و تولید بخش عمدهای از محصولات کشاورزی کشور، استان مازندران همچنان ازنظر زیرساختها و تخصیص منابع در وضعیت ضعیفی قرار دارد. درحالیکه در سایر استانها امکانات و منابع بهطور مناسب توزیعشده است، مازندران هنوز از کمبودهایی نظیر کمبود بالگرد برای شرایط بحرانی رنج میبرد.
رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جایگاه برتر علمی استان در سطح کشور گفت: مازندران ازنظر رشد علمی رتبه اول کشور را دارد، اما این پیشرفتها به دلیل عدم هماهنگی و تجمیع امکانات در استان نتوانسته بهاندازه کافی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مؤثر باشد.
کاظمی فرد با تأکید بر اینکه رسانهها میتوانند نقش بسیار مهمی در توسعه این رویداد و افزایش آگاهی عمومی داشته باشند و افزود: انتظار داریم رسانهها در این رویداد ملی که با همکاری هلدینگ پیشگامان، سازمان صمت و دیگر نهادها برگزار میشود بهصورت فعالتری مشارکت کنند تا سهم استان مازندران در طرحهای توسعهای و نوآوریهای صنایع تبدیلی بیشتر شود.
وی از برگزاری ۶۲ طرح و پروپوزال در دبیرخانه این رویداد خبر داد و گفت: صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از نوآوری میتواند ارزشافزوده زیادی ایجاد کند و به ماندگاری بیشتر محصولات کشاورزی کمک کند. ما در استان مازندران به دنبال تکثیر این نوآوریها در سطح جامعه هستیم.
کاظمی فرد اظهار داشت: همافزایی رسانهها و نهادهای مختلف میتواند مسیر پیشرفت استان مازندران و کشور را تسهیل کند و نقش رسانهها در این فرآیند بیبدیل است.
