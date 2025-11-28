به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری به تبیین مسائلی مهم در خصوص تقوا، همبستگی و اهمیت ایثار در جامعه پرداخت و تأکید کرد که این ویژگی‌ها باید در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان نهادینه شود.

وی نمازگزاران را به تقوای الهی، خداترسی، و پیروی از اهل بیت (علیهم‌السلام) دعوت کرد و گفت: اگر با اهل بیت باشیم، یکی از آثار و برکات آن، تقویت همبستگی، الفت و وحدت در میان جامعه است.

امام جمعه ساری همچنین افزود: امامان معصومین، از جمله اهل بیت پیامبر (ص)، امان ما از تفرقه و جدایی هستند.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به پنج مرحله همبستگی اشاره کرد که می‌تواند به ایجاد انسجام اجتماعی کمک کند. این پنج مرحله شامل: در نظر گرفتن دیگران به عنوان اعضای خانواده، درک مشکلات دیگران به اندازه مشکلات خود، قرار دادن خود به جای دیگران و احساس مسئولیت نسبت به آن‌ها، ایثار و تقدیم منافع دیگران بر خود و فداکاری و قربانی کردن خود برای رفاه جامعه بود.

وی با اشاره به رفتارهای حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و اهل بیت پیامبر (ص) بر اهمیت ایثار در جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: حضرت فاطمه زهرا در ایثار و فداکاری به حد اعلی رسیدند؛ ایشان نه تنها مشکلات خود را فدای دیگران می‌کردند، بلکه حتی در شب عروسی، لباس خود را به نیازمندی بخشیدند.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همبستگی با امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و حمایت از نمایندگان ایشان اشاره کرده و گفت: باید همبستگی خود را با امام زمان نشان دهیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

آیت‌الله محمدی لائینی به برخی مسائل اجتماعی روز پرداخت و از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج و دیگر نهادهای امدادی که در بحران‌های مختلف حضور داشتند، تشکر کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به وضعیت جنگل‌ها و مشکلات ناشی از آتش‌سوزی‌های اخیر، خواستار بازنگری در سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی شد و گفت: ما نیاز به تاسیسات آتش‌نشانی هوایی و تقویت حفاظت از جنگل‌های کشور داریم.

امام جمعه ساری به روز جهانی معلولان اشاره کرد و گفت: ما وظیفه داریم که به نیازمندان و معلولان احترام بگذاریم و امکانات لازم برای ایاب و ذهاب آن‌ها را فراهم کنیم.

وی به جنگ اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد و تأکید کرد: در این جنگ دوازده روزه، ایران توانست با وحدت و انسجام ملی بر دشمنان پیروز شود و نشان دهد که در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی خواهد کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از دولت و حفظ اتحاد ملی اشاره کرد و از مردم خواست که در برابر تهدیدات خارجی، همچنان مقاوم و متحد باقی بمانند.

وی بر لزوم اجتناب از اسراف و توجه به مصرف بهینه منابع تأکید کرد و به ضرورت تقویت ارتباط معنوی با خداوند اشاره داشت.

انتهای پیام/