خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه ساری:

اتحاد ملی تنها راه مقابله با تهدیدات خارجی است/لزوم بازنگری در سیاست‌های حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور

اتحاد ملی تنها راه مقابله با تهدیدات خارجی است/لزوم بازنگری در سیاست‌های حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور
کد خبر : 1720002
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه ساری در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر اهمیت اتحاد ملی، گفتند تنها از طریق همبستگی داخلی می‌توان با تهدیدات خارجی مقابله کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری به تبیین مسائلی مهم در خصوص تقوا، همبستگی و اهمیت ایثار در جامعه پرداخت و تأکید کرد که این ویژگی‌ها باید در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان نهادینه شود.

وی نمازگزاران را به تقوای الهی، خداترسی، و پیروی از اهل بیت (علیهم‌السلام) دعوت کرد و گفت: اگر با اهل بیت باشیم، یکی از آثار و برکات آن، تقویت همبستگی، الفت و وحدت در میان جامعه است.

 امام جمعه ساری همچنین افزود: امامان معصومین، از جمله اهل بیت پیامبر (ص)، امان ما از تفرقه و جدایی هستند.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به پنج مرحله همبستگی اشاره کرد  که می‌تواند به ایجاد انسجام اجتماعی کمک کند. این پنج مرحله شامل: در نظر گرفتن دیگران به عنوان اعضای خانواده، درک مشکلات دیگران به اندازه مشکلات خود، قرار دادن خود به جای دیگران و احساس مسئولیت نسبت به آن‌ها، ایثار و تقدیم منافع دیگران بر خود و فداکاری و قربانی کردن خود برای رفاه جامعه بود.

وی با اشاره به رفتارهای حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و اهل بیت پیامبر (ص) بر اهمیت ایثار در جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: حضرت فاطمه زهرا در ایثار و فداکاری به حد اعلی رسیدند؛ ایشان نه تنها مشکلات خود را فدای دیگران می‌کردند، بلکه حتی در شب عروسی، لباس خود را به نیازمندی بخشیدند.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همبستگی با امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و حمایت از نمایندگان ایشان اشاره کرده و گفت: باید همبستگی خود را با امام زمان نشان دهیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

آیت‌الله محمدی لائینی به برخی مسائل اجتماعی روز پرداخت و از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج و دیگر نهادهای امدادی که در بحران‌های مختلف حضور داشتند، تشکر کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به وضعیت جنگل‌ها و مشکلات ناشی از آتش‌سوزی‌های اخیر، خواستار بازنگری در سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی شد و گفت: ما نیاز به تاسیسات آتش‌نشانی هوایی و تقویت حفاظت از جنگل‌های کشور داریم.

امام جمعه ساری به روز جهانی معلولان اشاره کرد و گفت: ما وظیفه داریم که به نیازمندان و معلولان احترام بگذاریم و امکانات لازم برای ایاب و ذهاب آن‌ها را فراهم کنیم.

وی به جنگ اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد و تأکید کرد: در این جنگ دوازده روزه، ایران توانست با وحدت و انسجام ملی بر دشمنان پیروز شود و نشان دهد که در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی خواهد کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از دولت و حفظ اتحاد ملی اشاره کرد و از مردم خواست که در برابر تهدیدات خارجی، همچنان مقاوم و متحد باقی بمانند. 

وی بر لزوم اجتناب از اسراف و توجه به مصرف بهینه منابع تأکید کرد و به ضرورت تقویت ارتباط معنوی با خداوند اشاره داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات