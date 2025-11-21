امام جمعه ساری:
دفاع از ولایت و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) رمز پیروزی است
آیتالله محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری تأکید کرد: تقوا، حمایت از ولایت فقیه و پیروی از سیره حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) کلید مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای امروز نماز جمعه ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، با تأکید بر اهمیت تقوا و پرهیزکاری، بر لزوم الگوگیری از سیره آن بانوی بزرگوار در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان تأکید کرد.
وی حمایت از ولایت فقیه و دفاع از حق را بهعنوان ارکان اصلی پیروزی ملت ایران در برابر مشکلات و تهدیدات خارجی و داخلی معرفی کرد.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به اهمیت تقوا و پرهیزکاری، گفت: بزرگترین چیزی که میتواند اهل بیت (علیهمالسلام) را خوشحال کند و راضی کند، تقوای ماست. تقوا، پرهیزکاری و رعایت اصول الهی در زندگی، باید سرلوحه زندگی ما باشد، بهویژه در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها).
وی به زیارتنامه حضرت زهرا (س) اشاره کرد و به فرازی از آن پرداخت که خداوند حضرت زهرا (س) را مورد امتحان قرار داده است. امام جمعه ساری گفت: حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در برابر امتحانهای بزرگ الهی ایستادگی کرد و صبر عظیمی از خود نشان داد. صبری که نشان از ایمان و استقامت بینظیر او در راه دفاع از ولایت بود.
آیتالله محمدی لائینی با استناد به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) درباره اقامه ولایت، تصریح کرد: حضرت علی (علیهالسلام) فرمودند: اگر کسی ولایت مرا اقامه کند، نماز نیز اقامه میشود. این حدیث نشاندهنده اهمیت اقامه ولایت در دین است. اگر ما بخواهیم دین را به درستی اقامه کنیم، باید به ولایت فقیه وفادار باشیم.
امام جمعه ساری به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن اشاره کرد و گفت: بسیج معجزه امام خمینی (ره) بود. اگر بسیج نبود، ما در دفاع مقدس پیروز نمیشدیم. امروز نیز بسیج در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی حضور فعال و مؤثری دارد.
وی افزود: بسیج تنها یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است. فرهنگی که در آن مردم در کنار یکدیگر به دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی میپردازند. این فرهنگ، باید همچنان ادامه یابد و همه ما باید در بسیج ثبتنام کنیم. چرا که بسیج نه تنها از حسنات انقلاب است، بلکه معجزه امام خمینی (ره) است.
آیتالله محمدی لائینی به لزوم وفاداری به ولی فقیه و پیروی از رهبری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز، وفاداری به ولی فقیه و پیروی از مقام معظم رهبری، نه تنها وظیفه دینی بلکه یک آزمون بزرگ برای هر مسلمان است. همانطور که حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) از ولایت دفاع کرد، ما نیز باید از ولایت فقیه دفاع کنیم و از مقام معظم رهبری که در زمان غیبت امام زمان (علیهالسلام) ولایت را بر عهده دارند، حمایت کنیم.
وی افزود: اگر ملت در پای ولایت امام زمان ایستاده باشند، خداوند نیز در فرج آن حضرت را نزدیکتر خواهد کرد.
امام جمعه ساری با اشاره به ویژگیهای حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، گفت: حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در تمام مراحل زندگیاش، نمونهای از صبر و استقامت بود. این صبر نه برای زندگی شخصی بلکه برای اسلام و دفاع از حق بود. او در سختترین شرایط زندگیاش، همسر، مادر، دختر و فعال اجتماعی بود. از فاطمه زهرا باید درس صبر، استقامت و دفاع از حق گرفت.
وی تأکید کرد: دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم، از دیگر درسهای مهم حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) است که باید امروز در برابر ظلمها و ناعدالتیها از آن پیروی کنیم.
آیتالله محمدی لائینی به اهمیت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) با تمام خدمات اجتماعی و خانوادگی خود، همواره حجاب و عفاف را حفظ میکرد. امروز، حجاب و عفاف باید در جامعه ما اولویت داشته باشد. مسئولین باید الگویی از رعایت حجاب و عفاف باشند و این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنند.
وی به هجمه فرهنگی دشمنان علیه حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی در فضای عمومی و نهادهای مختلف در تلاشند تا حجاب و عفاف را تضعیف کنند. این رفتارها نه تنها خلاف موازین اسلامی است، بلکه تهدیدی برای هویت فرهنگی و دینی جامعه محسوب میشود.
امام جمعه ساری بر ضرورت آمادگی برای بحرانهای اقلیمی و نظارت بر قیمتها تأکید کرد. وی گفت: در شرایطی که بارش باران در برخی مناطق مازندران ناپایدار است، مسئولین باید اقدامات پیشگیرانه برای ذخیرهسازی آب و مدیریت بحرانهای آتی انجام دهند. همچنین، نظارت بر قیمتها و برخورد با هنجارشکنیهای اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
آیتالله محمدی لائینی از حضور زوار عراقی در استان مازندران بهویژه در ایام اربعین قدردانی کرد و گفت: زوار عراقی که پیاده به زیارت امام هشتم (علیهالسلام) میروند، مهمانان عزیز ما هستند و باید با تمام توان از آنها پذیرایی کنیم. این حرکتهای زیارتی، نشاندهنده وحدت مسلمانان و پیوند عمیق میان ملتهای مسلمان است.