مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مازندران:

نمایشگاه "روستاآباد" و "ایران جوان" فرصتی برای اشتغال‌زایی و حمایت از خانواده‌ها

نمایشگاه استانی «روستاآباد» و دومین رویداد «ایران جوان» از ۲۶ تا ۳۰ آبان در قائم‌شهر برگزار می‌شود. این رویداد با هدف حمایت از کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، بیش از ۲۰۰ غرفه از تولیدکنندگان محلی را معرفی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد آهنگران، روز شنبه در نشست خبری نمایشگاه استانی "روستاآباد" و دومین رویداد استانی ایران جوان، از برگزاری این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۰۰ غرفه از کارآفرینان روستایی خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی برای حمایت از اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد روستایی در کشور است.

وی با اشاره به حمایت بنیاد برکت از کارآفرینان روستایی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، پوشاک، صنایع دستی، کشاورزی و گیاهان دارویی، افزود: بنیاد برکت از طریق تسهیلات بانکی و آموزش‌های کسب‌وکار به متقاضیان کمک می‌کند تا در مناطق روستایی اشتغال‌زایی کنند. همچنین، فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل در مراحل بانکی و همراهی کارشناسان در تمامی مراحل از ویژگی‌های این طرح است.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مازندران ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، بنیاد برکت با ۴ هزار و ۳۰۰ طرح اشتغال‌زایی، موفق به ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیش از هزار و ۱۲۲ نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی شد و بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان اشتغال پرداخت کرده است.

آهنگران همچنین به برگزاری رویداد ایران جوان در کنار نمایشگاه روستاآباد اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها برگزار می‌شود. در این رویداد، فضایی برای بازی و نشاط اجتماعی کودکان و مشاوره خانواده فراهم خواهد شد تا خانواده‌ها بتوانند از این امکانات بهره‌برداری کنند.

وی افزود: هدف این است که اشتغال‌زایی و آموزش اقتصادی در کنار مسائل فرهنگی و اجتماعی مطرح شود تا هم‌زمان با حمایت از کارآفرینان روستایی، مشکلات جمعیتی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

آهنگران از برنامه‌های بنیاد برکت برای گسترش این نمایشگاه‌ها در سراسر کشور خبر داد و گفت: برنامه داریم تا نمایشگاه‌های مشابهی را در استان‌های دیگر برگزار کنیم و تلاش کنیم تا از طریق حمایت از مشاغل خرد و کارگاهی، امیدآفرینی در جامعه ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: بنیاد برکت همچنین به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تسهیلات ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال ارائه می‌دهد و در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، برنامه‌هایی در دست اجرا دارد.

آهنگران اعلام کرد: نمایشگاه "روستاآباد" و "ایران جوان" که از ۲۶ تا ۳۰ آبان ماه در شهرستان قائم‌شهر برگزار می‌شود، به‌عنوان یک گام مهم در راستای تقویت اشتغال روستایی و ترویج فرهنگ جوانی جمعیت در کشور محسوب می‌شود.

