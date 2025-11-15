کتابخانه مرحوم حاج عیسی رضایی، نماد ترویج فرهنگ مطالعه در ساری

مهدیه اسدی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۷ در کتابخانه مرحوم حاج عیسی رضایی به‌عنوان داوطلب آغاز کرده است، از چالش‌ها و موفقیت‌هایی که در مسیر مدیریت این کتابخانه با آن‌ها مواجه بوده، سخن می‌گوید و به تأثیرگذاری برنامه‌های فرهنگی خود بر جامعه محلی و روستاهای اطراف اشاره می‌کند.

آغاز فعالیت از داوطلبی تا مسئولیت کتابخانه

وی که فعالیت خود را از دوران داوطلبی آغاز کرده، معتقد است که کتابخانه‌ها باید فراتر از یک فضای مطالعه عمل کنند و به‌عنوان مراکز رشد فرهنگی و آموزشی ایفای نقش کنند. او درباره آغاز کار خود می‌گوید: کتابخانه مرحوم حاج عیسی رضایی برای من تنها یک فضای مطالعه نبود، بلکه یک مکان برای ارتقای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بود که در آن با کمک به جامعه و ارتباط مستمر با مردم، توانستم به این جایگاه برسم.

چالش‌ها و ابتکارات جدید در کتابخانه

اسدی با اشاره به چالش‌های اولیه ازجمله کمبود منابع و فضای فیزیکی از راه‌حل‌هایی که برای غلبه بر این مشکلات ارائه داده، سخن می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، کمبود منابع و فضای فیزیکی بود. با کمک خیرین و مشارکت اعضای فعال کتابخانه توانستیم منابع جدیدی خریداری کنیم و خدمات کتابخانه را توسعه دهیم.

مسئول کتابخانه مرحوم حاج عیسی رضایی در روستای عرب محله همچنین از طرح‌های جدیدی که برای جذب مخاطبان بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه اجرا کرده، هم می‌گوید. یکی از این طرح‌ها، «کتابخانه در خانه» است که به‌ویژه برای اعضای مسن یا کسانی که دسترسی محدودی به کتابخانه دارند، طراحی‌شده است. در این طرح، کتاب‌ها به خانه اعضا ارسال می‌شود و آن‌ها می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از منابع کتابخانه بهره‌مند شوند.

«سه‌شنبه‌های فرهنگی» دیگر ابتکار اسدی است که شامل نشست‌های معرفی کتاب، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های هنری همچون کاردستی می‌شود و موجب جذب بیشتر مخاطبان و ارتقای سطح خدمات کتابخانه شده است.

نقش فناوری و سواد اطلاعاتی در ارتقای خدمات کتابخانه

بانوی کتابدار شاخص همچنین به استفاده از فناوری‌های نوین در کتابخانه تأکید می‌کند. او با معرفی کتاب‌های الکترونیکی و صوتی و بهره‌گیری از پایگاه‌های داده آنلاین، توانسته است خدمات دیجیتال کتابخانه را ارتقا دهد. برای نوجوانان و جوانان، کارگاه‌هایی برگزار کرده‌ایم که نحوه جستجو در اینترنت و استفاده از منابع دیجیتال را آموزش می‌دهند.

اسدی همچنین اشاره می‌کند که برای تسهیل در دسترسی به منابع، سامانه ثبت و پیگیری امانت‌ها را فعال کرده‌اند که به افزایش بهره‌وری و دسترسی سریع‌تر به کتاب‌ها کمک کرده است.

ترویج فرهنگ مطالعه و سواد اطلاعاتی در جامعه

یکی از اهداف اصلی اسدی، ترویج سواد اطلاعاتی و فرهنگ مطالعه در جامعه است. او درباره کارگاه‌های آموزشی که در کتابخانه برگزار می‌شود، می‌گوید: ما کارگاه‌هایی با عنوان «چطور اطلاعات درست را از نادرست تشخیص دهیم؟» و «جستجوی هوشمند در اینترنت» برگزار کرده‌ایم که هدف آن‌ها آموزش به دانش‌آموزان و عموم مردم درباره روش‌های صحیح جستجو و استفاده از اطلاعات است.

پویش‌های فرهنگی و برنامه‌های کتاب‌خوانی در کتابخانه

از دیگر ابتکارات اسدی در کتابخانه، طرح «پویش هرماه یک کتاب» است که در آن اعضا کتاب‌هایی که به امانت می‌برند را معرفی می‌کنند و کتاب‌های منتخب برای پویش انتخاب می‌شوند. همچنین، همکاری‌های گسترده‌ای با مدارس برای برگزاری مسابقات نقاشی، نشست‌های کتاب‌خوان مدرسه‌ای و جمع خوانی کتاب برگزار می‌شود.

ویژگی‌های یک کتابدار نمونه

مهدیه اسدی در خصوص ویژگی‌های یک کتابدار موفق می‌گوید: کتابداری تنها امانت‌دادن کتاب نیست؛ یک رسالت فرهنگی است. علاقه واقعی به کتاب و مردم، مهارت‌های ارتباطی و صبوری، تسلط بر فناوری‌های جدید و روحیه مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌هایی است که یک کتابدار باید داشته باشد تا بتواند در سطح کشوری به عنوان نمونه شناخته شود.

توصیه به کتابداران آینده

مهدیه اسدی در پایان به افرادی که قصد دارند وارد حرفه کتابداری شوند، توصیه می‌کند: کتابداری یک رسالت فرهنگی است. اگر با عشق و علاقه وارد این حرفه شوید، می‌توانید تأثیر مثبت و ماندگاری بر زندگی مردم بگذارید. همیشه در حال یادگیری باشید، با کاربران ارتباط صمیمانه برقرار کنید و سعی کنید کتابخانه را به فضایی الهام‌بخش تبدیل کنید.

این کتابدار شاخص با ابتکارات و فعالیت‌های فرهنگی خود، کتابخانه مرحوم حاج عیسی رضایی را به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کرده که در آن علاوه بر ترویج کتاب‌خوانی به گسترش سواد اطلاعاتی و استفاده از فناوری‌های نوین پرداخته می‌شود. امید است این مدل مدیریتی در دیگر کتابخانه‌ها نیز پیاده‌سازی شود تا کتابخانه‌ها به‌عنوان مراکز مهم فرهنگی و آموزشی در جامعه شناخته شوند.

انتهای پیام/