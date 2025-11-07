ایستادگی در برابر ظلم راهی برای تامین امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر لزوم حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم گفت: حمایت از مظلوم یک وظیفه انسانی است که همه باید به آن توجه داشته باشیم. نخستین وظیفه ما این است که خودمان ظلم نکنیم، سپس در برابر ظلم تسلیم نشویم و در نهایت از مظلوم حمایت کنیم.

وی افزود: حمایت از مظلوم فقط یک شعار نیست، بلکه یک اصل مهم است که امنیت ملی ما و مصالح کشور را تأمین می‌کند. بی‌تفاوتی در برابر ظلم، باعث گسترش فساد و ظلم خواهد شد. فردا ظلم به سراغ ما خواهد آمد، بنابراین همه وظیفه داریم در برابر ظلم ایستاده و از مظلوم حمایت کنیم.

امام جمعه ساری در اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) گفت: حضرت محمد (ص) فرمودند: هر کسی حق مظلوم را از ظالم بگیرد، او در بهشت با من خواهد بود. این سخن نشان می‌دهد که حمایت از مظلوم و گرفتن حق او در برابر ظلم چقدر اهمیت دارد.

وی با یادآوری قیام حضرت فاطمه زهرا (س) در حمایت از مظلوم در زمان خود، تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) در برابر ظلم ایستاد و فریاد زد. فاطمیه به معنای مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم است. همانطور که حضرت فاطمه (س) در حمایت از امیرالمؤمنین (ع) قیام کرد، ما هم باید در دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم هر نوعی که باشد، پیرو ایشان باشیم.

امام جمعه ساری با اشاره به اهمیت «انتظار فرج» در آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: انتظار فرج امام زمان (عج) به معنای مبارزه با ظلم جهانی و حمایت از مظلومان است. وقتی در انتظار ظهور حضرت مهدی (عج) هستیم، در حقیقت منتظر برپایی عدالت جهانی و نابودی ظلم و فساد هستیم. این انتظار خود یک نوع مبارزه با ظلم جهانی است.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر لزوم وحدت و همبستگی در حمایت از مستضعفان و مظلومان در سطح بین‌المللی، خاطرنشان کرد: ما در ایران از مظلومان فلسطین، یمن و غزه حمایت می‌کنیم و باید بدانیم که این حمایت‌ها تنها به نفع آنها نیست، بلکه در نهایت به نفع امنیت و استقلال کشور ما نیز خواهد بود.

وی با اشاره به مسائل داخلی کشور و اقدامات مثبت اخیر دولت در کاهش فساد و مشکلات اقتصادی از جمله انحلال بانک آینده و مدیریت منابع گازی کشور، از دولت خواست تا اقدامات مشابهی را در دیگر حوزه‌ها نیز ادامه دهد و بر نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های دولتی و نهادهای زیان‌ده تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین روز 13 آبان را که به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران به‌عنوان «روز مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده است، روزی حیاتی در مبارزه با سلطه‌گری آمریکا و سایر قدرت‌های استکباری دانست و گفت: سیزدهم آبان نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و تا زمانی که روحیه استکبارستیزی در ما زنده باشد، دشمنان ما هیچ‌گونه تعرضی نخواهند داشت.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به مناسب ایام فاطمیه، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از مردم ساری برای برگزاری مجالس و محافل عزاداری فاطمیه قدردانی کرد و خواستار تقویت روحیه حمایت از مظلوم و مبارزه با ظلم در جامعه شد.

