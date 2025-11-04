اولین سالن تیراندازی دانشآموزی مازندران راهاندازی شد
رئیس هیات تیراندازی آمل گفت: همزمان با هفته بسیج دانشآموزی و ۱۳ آبان روز دانشآموز، سالن تیراندازی «شهید عبدالرسول زرین» دبیرستان پسرانه شاهد آمل بهعنوان اولین سالن تیراندازی دانشآموزی مازندران راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا، ناظره رضایی اظهار کرد: به همت هیات تیراندازی شهرستان آمل، تجهیز و آمادهسازی سالن تیراندازی به اهداف ثابت در دبیرستان پسرانه شاهد این شهرستان با حجتالاسلام یعقوبیان امامجمعه آمل، سرهنگ صالحی جانشین فرماندهی انتظامی آمل، سرگرد حسینپور فرمانده انتظامی بخش بلده و فتحی مسئول امور شاهد و مشارکتهای بنیاد شهید آمل به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این سالن با دو خط تیراندازی دایر و در آینده به ۴ خط افزایش خواهد یافت، هدف از راهاندازی این سالن ارتقای فرهنگ تیراندازی و استعدادیابی در مدارس ذکر کرد.
رئیس هیات تیراندازی آمل بابیان اینکه سالن مذکور اولین سالن دانشآموزی تیراندازی است، اضافه کرد: این سالن تیراندازی از محل خیرین ساختهشده و تجهیز آن توسط هیات تیراندازی شهرستان آمل صورت گرفته است.
رضایی هزینه اجرایی این سالن را ۵ میلیارد ریال اعلام کرد.
گفتنی است: شهید «عبدالرسول زرین» تکتیرانداز ایرانی در دفاع مقدس بود که یازدهم اسفندماه ۱۳۶۲ و در مرحله دوم عملیات خیبر شهادت رسید. به گفته همرزمانش در ۷۰۰ شلیک وی، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار عراقی کشته شدند.
شهید زرین در سال ۱۳۲۰ در یکی از روستاهای حومه کهگیلویه (دهدشت) به دنیا آمد و در ۴ سالگی پدر و در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی داییاش قرار گرفت.
وی در نوجوانی توانست خویشاوندان پدری خود را در اصفهان پیدا کند و برای کار و زندگی، در کنار آنان مستقر شود. عبدالرسول سرانجام باکار کردن توانست مغازه لباسفروشی را در حوالی «مسجد بابا علی عسگر» اصفهان تهیه کند و به شغل لباسفروشی بپردازد.
او در ۲۰ سالگی در اصفهان تشکیل خانواده داد و صاحب ۷ فرزند شد. عبدالرسول زرین با شروع جنگ در کردستان به عضویت سپاه اصفهان درآمد و ابتدا به غرب کشور اعزام شد. پس از مدتی به مناطق جنگی در جنوب رفت و در کنار حسین خرازی و یحیی صفوی در عملیات شرکت کرد.