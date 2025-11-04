خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین سالن تیراندازی دانش‌آموزی مازندران راه‌اندازی شد

اولین سالن تیراندازی دانش‌آموزی مازندران راه‌اندازی شد
کد خبر : 1709470
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیات تیراندازی آمل گفت: هم‌زمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، سالن تیراندازی «شهید عبدالرسول زرین» دبیرستان پسرانه شاهد آمل به‌عنوان اولین سالن تیراندازی دانش‌آموزی مازندران راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا، ناظره رضایی اظهار کرد: به همت هیات تیراندازی شهرستان آمل، تجهیز و آماده‌سازی سالن تیراندازی به‌ اهداف ثابت در دبیرستان پسرانه شاهد این شهرستان با حجت‌الاسلام یعقوبیان امام‌جمعه آمل، سرهنگ صالحی جانشین فرماندهی انتظامی آمل، سرگرد حسین‌پور فرمانده انتظامی بخش بلده و فتحی مسئول امور شاهد و مشارکت‌های بنیاد شهید آمل به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این سالن با دو خط تیراندازی دایر و در آینده به ۴ خط افزایش خواهد یافت، هدف از راه‌اندازی این سالن ارتقای فرهنگ تیراندازی و استعدادیابی در مدارس ذکر کرد.

رئیس هیات تیراندازی آمل بابیان اینکه سالن مذکور اولین سالن دانش‌آموزی تیراندازی است، اضافه کرد: این سالن تیراندازی از محل خیرین ساخته‌شده و تجهیز آن توسط هیات تیراندازی شهرستان آمل صورت گرفته است.

رضایی هزینه اجرایی این سالن را ۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

گفتنی است: شهید «عبدالرسول زرین» تک‌تیرانداز ایرانی در دفاع مقدس بود که یازدهم اسفندماه ۱۳۶۲ و در مرحله دوم عملیات خیبر شهادت رسید. به گفته هم‌رزمانش در ۷۰۰ شلیک وی، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار عراقی کشته شدند.

شهید زرین در سال ۱۳۲۰ در یکی از روستاهای حومه کهگیلویه (دهدشت) به دنیا آمد و در ۴ سالگی پدر و در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی دایی‌اش قرار گرفت.

وی در نوجوانی توانست خویشاوندان پدری خود را در اصفهان پیدا کند و برای کار و زندگی، در کنار آنان مستقر شود. عبدالرسول سرانجام باکار کردن توانست مغازه لباس‌فروشی را در حوالی «مسجد بابا علی عسگر» اصفهان تهیه کند و به شغل لباس‌فروشی بپردازد.

او در ۲۰ سالگی در اصفهان تشکیل خانواده داد و صاحب ۷ فرزند شد. عبدالرسول زرین با شروع جنگ در کردستان به عضویت سپاه اصفهان درآمد و ابتدا به غرب کشور اعزام شد. پس از مدتی به مناطق جنگی در جنوب رفت و در کنار حسین خرازی و یحیی صفوی در عملیات شرکت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ