به گزارش ایلنا، ناظره رضایی اظهار کرد: به همت هیات تیراندازی شهرستان آمل، تجهیز و آماده‌سازی سالن تیراندازی به‌ اهداف ثابت در دبیرستان پسرانه شاهد این شهرستان با حجت‌الاسلام یعقوبیان امام‌جمعه آمل، سرهنگ صالحی جانشین فرماندهی انتظامی آمل، سرگرد حسین‌پور فرمانده انتظامی بخش بلده و فتحی مسئول امور شاهد و مشارکت‌های بنیاد شهید آمل به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این سالن با دو خط تیراندازی دایر و در آینده به ۴ خط افزایش خواهد یافت، هدف از راه‌اندازی این سالن ارتقای فرهنگ تیراندازی و استعدادیابی در مدارس ذکر کرد.

رئیس هیات تیراندازی آمل بابیان اینکه سالن مذکور اولین سالن دانش‌آموزی تیراندازی است، اضافه کرد: این سالن تیراندازی از محل خیرین ساخته‌شده و تجهیز آن توسط هیات تیراندازی شهرستان آمل صورت گرفته است.

رضایی هزینه اجرایی این سالن را ۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

گفتنی است: شهید «عبدالرسول زرین» تک‌تیرانداز ایرانی در دفاع مقدس بود که یازدهم اسفندماه ۱۳۶۲ و در مرحله دوم عملیات خیبر شهادت رسید. به گفته هم‌رزمانش در ۷۰۰ شلیک وی، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار عراقی کشته شدند.

شهید زرین در سال ۱۳۲۰ در یکی از روستاهای حومه کهگیلویه (دهدشت) به دنیا آمد و در ۴ سالگی پدر و در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی دایی‌اش قرار گرفت.

وی در نوجوانی توانست خویشاوندان پدری خود را در اصفهان پیدا کند و برای کار و زندگی، در کنار آنان مستقر شود. عبدالرسول سرانجام باکار کردن توانست مغازه لباس‌فروشی را در حوالی «مسجد بابا علی عسگر» اصفهان تهیه کند و به شغل لباس‌فروشی بپردازد.

او در ۲۰ سالگی در اصفهان تشکیل خانواده داد و صاحب ۷ فرزند شد. عبدالرسول زرین با شروع جنگ در کردستان به عضویت سپاه اصفهان درآمد و ابتدا به غرب کشور اعزام شد. پس از مدتی به مناطق جنگی در جنوب رفت و در کنار حسین خرازی و یحیی صفوی در عملیات شرکت کرد.

