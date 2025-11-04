بیانیه خانه کارگر استان مازندران به مناسبت گرامیداشت روز ۱۳ آبان
خانه کارگر استان مازندران در بیانیه ای روز ۱۳ آبان را گرامیداشت.
به گزارش ایلنا، ۱۳ آبان، روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ روزی که سه رویداد بزرگ و سرنوشتساز در آن رقم خورد: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دنبال اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، به خاک و خون کشیده شدن دانشآموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ به دست رژیم ستمشاهی، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸. این سه واقعه، نماد مقاومت، بیداری و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطهطلبی بیگانگان و استبداد داخلی است.
خانه کارگر استان مازندران، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی که به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام گرفته است، یاد و خاطرهی تمامی شهدای دانشآموز، دانشجو و کارگر را گرامی میدارد و بر ادامه راه آنان در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، عدالتخواهی و استقلال تأکید میکند.
قطعاً امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت، آگاهی و پایبندی به ارزشهای انقلابی و ملی، رمز پیشرفت و سربلندی کشور است. جامعه کارگری مازندران نیز با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و در پرتو همبستگی و تلاش جمعی، همواره در صف نخست دفاع از آرمانهای ملت ایران و تحقق اهداف والای نظام جمهوری اسلامی ایستاده است.
دبیر، اعضای هیئت اجرایی، مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر استان مازندران، فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به ملت شریف ایران، خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان، کارگران، دانشآموزان و آیندهسازان کشور تبریک و تهنیت عرض مینمایند.
روابط عمومی خانه کارگر استان مازندران
۱۳ آبان ۱۴۰۴