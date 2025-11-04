بیانیه خانه کارگر استان مازندران به مناسبت گرامیداشت روز ۱۳ آبان

به گزارش ایلنا، ۱۳ آبان، روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ روزی که سه رویداد بزرگ و سرنوشت‌ساز در آن رقم خورد: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دنبال اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، به خاک و خون کشیده شدن دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ به دست رژیم ستمشاهی، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸. این سه واقعه، نماد مقاومت، بیداری و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان و استبداد داخلی است.

خانه کارگر استان مازندران، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی که به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام گرفته است، یاد و خاطره‌ی تمامی شهدای دانش‌آموز، دانشجو و کارگر را گرامی می‌دارد و بر ادامه راه آنان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عدالت‌خواهی و استقلال تأکید می‌کند.

قطعاً امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت، آگاهی و پایبندی به ارزش‌های انقلابی و ملی، رمز پیشرفت و سربلندی کشور است. جامعه کارگری مازندران نیز با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در پرتو همبستگی و تلاش جمعی، همواره در صف نخست دفاع از آرمان‌های ملت ایران و تحقق اهداف والای نظام جمهوری اسلامی ایستاده است.

دبیر، اعضای هیئت اجرایی، مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر استان مازندران، فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان، کارگران، دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایند.

روابط عمومی خانه کارگر استان مازندران

۱۳ آبان ۱۴۰۴

