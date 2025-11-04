حضور حماسی مردم ساری در راهپیمایی ۱۳ آبان؛ «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» فریاد وحدت ملی و استکبارستیزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان امروز سه‌شنبه با حضور گسترده مردم، دانش‌آموزان و دانشگاهیان هم‌زمان با سراسر کشور در مرکز دیار علویان برگزار شد. شرکت‌کنندگان با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» با محوریت استکبارستیزی و تقویت وحدت ملی، بار دیگر حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر سلطه‌گری جهانی اعلام کردند.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در این مراسم ضمن تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان، یاد و خاطره فتح لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ را گرامی داشت و آن را نقطه عطفی در تاریخ مبارزه ایران با استکبار جهانی دانست.

وی افزود: حضور پرشور مردم به‌ویژه دانش‌آموزان عزیز در این راهپیمایی نماد وحدت و همبستگی داخلی است که نشان می‌دهد مبارزه با استکبار یک حرکت بین نسلی است. این حضور باید با پشتوانه فکری و منطقی همراه باشد تا شور و هیجان آن به ثبات و تداوم برسد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران بابیان اینکه نسل‌های جدید ایران پرچم مبارزه با استکبار جهانی را برافراشته‌اند و این حرکت تداوم خواهد یافت به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ما نمی‌خواهیم زیر بار زور برویم و این خواسته‌ی ملت ایران است که هیچ‌گاه تسلیم استکبار جهانی نشود.

آیت‌الله لائینی بر لزوم «ایران قوی» در تمامی ابعاد علمی، نظامی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای مبارزه با استکبار جهانی باید در مسیر تقویت کشور حرکت کنیم و این مهم تنها از طریق تقویت پیوند با خداوند و ارتقاء همه‌جانبه در ابعاد مختلف امکان‌پذیر است.

وی به معلمان توصیه کرد: پیام ۱۳ آبان را برای دانش‌آموزان تحلیل کنند و یادآور شد که لانه جاسوسی آمریکا نه یک سفارت‌خانه، بلکه یک فتنه‌خانه و جاسوس خانه بود.

آیت‌الله محمدی لائینی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: شهدا به ما درس مبارزه با استکبار جهانی را آموختند و ما باید این مسیر را ادامه دهیم.

انتهای پیام/