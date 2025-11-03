اعلام محدودیتهای توقف و تردد راهپیمایی روز 13 آبان در ساری
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مازندران، از اعلام محدودیتهای توقف و تردد راهپیمایی روز 13 آبان در شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ نصراله بیگلری ضمن تبریک روز 13 آبان و تقدیر و تشکر از همشهریان عزیز بهپاس همکاری همیشگی در مراسمات مختلف در راستای هر چهبهتر برگزار شدن مراسم راهپیمایی 13 آبان، محدودیتهای تردد و ممنوعیتهای توقف به شرح ذیل اجرا خواهد شد:
محدوده مراسم راهپیمایی 13 آبان: از تقاطع ابن شهرآشوب، خیابان جمهوری، میدان ساعت، خیابان 18 دی تا میدان شهدا
محدودیت توقف:
از ساعت 7 صبح روز سهشنبه مورخه 1404/08/13 تا پایان مراسم، توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابانهای فردوسی، جمهوری، 18 دی و میادین ساعت و شهدا و خیابانهای اطراف برگزاری مراسم، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، توسط یدککش به پارکینگ منتقل خواهند شد.
محدودیت تردد:
از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز سهشنبه مورخه 1404/08/13 تردد هرگونه وسیله نقلیه از میدان شهیدان قاسمی و خیابان فردوسی به سمت تقاطع ابن شهرآشوب، خیابان جمهوری به سمت میدان ساعت و در طول خیابان 18 دی به سمت میدان شهدا و همچنین از سهراه مازیار + طبرسی به سمت تقاطع ابن شهرآشوب، از تقاطع مدرس به سمت میدان ساعت، از سهراه خیام + آرش به سمت خیابان 18 دی، از ضلع غرب تقاطع معلم و سهراه آرش + ملامجدالدین به سمت میدان شهدا و کلیه معابر به سمت محدوده مراسم ممنوع خواهد بود.
سرهنگ بیگلری از شهروندان محترم و کاربران ترافیک درخواست نمود ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور و عوامل انتظامی از سایر خیابانهای همجوار مانند جام جم، بلوار عسکری محمدیان، داراب، رودکی و بلوار شمشیربند و مسیر بزرگراههای درونشهری سلیم بهرامی و حضرت ولیعصر (عج) و... بهعنوان مسیرهای جایگزین جهت تردد استفاده نمایند.