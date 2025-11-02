رئیس سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مارندران:
برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در مازندران با محوریت استکبارستیزی و وحدت ملی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان در استان خبر داد و گفت. این مراسم با حضور پرشور مردم و دانشآموزان، پیام استکبارستیزی و همبستگی ملت ایران را به جهانیان منتقل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، علی اصغر اصغری ولوجایی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران که به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد از برگزاری راهپیمایی سراسری به مناسبت یومالله ۱۳ آبان در استان خبر داد و گفت: این راهپیمایی با حضور پرشور مردم و دانشآموزان، پیام استکبارستیزی و همبستگی ملی ملت ایران را به جهانیان ارسال خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی، افزود: سیزدهم آبان نه تنها یک روز تقویمی است، بلکه نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است. در این روز، سه رویداد مهم رخ داده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت پنج دانشآموز در جریان انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که انقلاب اسلامی دوم را به رهبری امام خمینی (ره) آغاز کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: امسال بیش از ۵۰۰ برنامه شاخص در سراسر استان برگزار خواهد شد. راهپیمایی سراسری در تمامی شهرستانهای استان و به ویژه در مرکز استان، ساری برگزار میشود. این مراسمها علاوه بر حضور مردم، شامل برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی از جمله نمایشگاهها، تئاترهای خیابانی، سرودهای انقلابی و مسابقات فرهنگی در مدارس خواهد بود.
اصغری ولوجایی ادامه داد: به مناسبت ایام فاطمیه در کنار برنامههای ۱۳ آبان، مراسمهای ویژهای در مدارس و مساجد با موضوع «مقاومت و ایستادگی حضرت زهرا (س)» نیز برگزار خواهد شد.
وی به نقش محوری رسانهها در تبیین حقیقت انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: رسانهها به عنوان چشم بیدار انقلاب اسلامی باید با تولید محتواهای صحیح و صادقانه، روایت درست تاریخ انقلاب را به مردم ارائه دهند و در برابر دروغپردازیهای دشمنان ایستادگی کنند.
اصغری ولوجایی از برگزاری برنامههای ویژه در مدارس و دانشگاهها به مناسبت روز ۱۳ آبان خبر داد و گفت: در مدارس، زنگ استکبارستیزی با حضور مسئولین استانی نواخته خواهد شد. علاوه بر آن در دانشگاهها همایشها و نشستهای مختلفی با موضوع مبارزه با استکبار جهانی برگزار میشود.
وی افزود: در مدارس، جشنوارههای فرهنگی و هنری متعددی از جمله مسابقات نقاشی، ساخت عروسک استکبارستیزی و سرودهای انقلابی برگزار خواهد شد. همچنین، بیش از ۵ هزار دانشآموز از سراسر استان در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از برگزاری نمایش خیابانی و ایستگاههای تبیینی به مناسبت ۱۳ آبان خبر داد و گفت: در مسیر راهپیمایی، نمایشهای خیابانی با موضوع مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مظلومان برگزار خواهد شد. همچنین ایستگاههایی برای پاسخ به شبهات و تبیین مسائل انقلاب اسلامی در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد.
اصغری ولوجایی تأکید کرد: در راهپیمایی امسال، علاوه بر دانشآموزان و دانشجویان، اقشار مختلف مردم استان نیز حضور خواهند داشت. طوماری بزرگ از مردم مازندران برای ارسال به دفتر مقام معظم رهبری تهیه خواهد شد و سرود ۱۰۰۰ نفره دانشآموزان در پایان مراسم اجرا خواهد شد.
وی افزود: امسال در کنار برنامههای معمول، برنامههای جدیدی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، یکی از غرفههای ویژه در این روز به موضوع هوش مصنوعی و یادبود شهیدان این عرصه اختصاص دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران به برپایی مراسم ویژه تجلیل از خانوادههای شهدا و فعالان فرهنگی در حوزه استکبارستیزی اشاره کرد و گفت: امسال در کنار برنامههای فرهنگی از خانوادههای شهدای دانشآموز و دانشمندانی که در عرصه مبارزه با استکبار جهانی نقش داشتهاند، تجلیل خواهیم کرد. همچنین در گلزارهای شهدا، مراسمی برای گرامیداشت شهدای انقلاب و مقاومت برگزار خواهد شد.