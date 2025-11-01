رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری:
دانشگاه علوم کشاورزی ساری برای احداث دانشگاه جامع در مرکز استان پای کار است
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ساری از عزم دانشگاه برای احداث دانشگاه جامع در مرکز استان و جذب نخبگان علمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی خوش روش میانگله، در نشست شامگاه شنبه با جمعی از اساتید دانشگاه، نخبگان، و فعالان اجتماعی و اقتصادی، اعلام کرد: این دانشگاه برای احداث دانشگاه جامع در مرکز استان مازندران به طور جدی پای کار است.
وی تاکید کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تمام توان خود در راستای احداث دانشگاه جامع در مرکز استان مشارکت خواهد داشت. این پروژه میتواند گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای آموزشی و پژوهشی در استان باشد.
خوش روش افزود: همواره طرحهای مختلفی از سوی نخبگان در دانشگاه علوم کشاورزی مطرح شده است و ما نیز فراخوانهای گستردهای برای جذب اعضای هیئت علمی از میان نخبگان علمی و تخصصی اعلام کردهایم. از این رو، ظرفیت جامعه نخبگان برای ما در جذب اساتید هیئت علمی اولویت ویژهای دارد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به موضوع بحران خوابگاهها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، با افزایش تقاضای خوابگاهها در دانشگاههای مختلف مواجه هستیم. این وضعیت به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهها و تورم شدید به شدت احساس میشود. در حالی که ۲۲۰ هزار دانشآموز در شرق استان مشغول تحصیل هستند، بسیاری از خانوادهها قادر به تأمین هزینههای زندگی دانشجویی نیستند.
خوشروش همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در مقابل طرح آمایش آموزش عالی بایستند و گفت: "اگر این طرح به اشتباه اجرا شود، دانشگاه علوم کشاورزی ساری با تمام توان خود در برابر آن ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به مأموریتهای کلیدی دانشگاه در حوزه تأمین امنیت غذایی، گفت: یکی از اولویتهای ما در این دانشگاه، تأمین امنیت غذایی است. معاونت فرهنگی دانشگاهها نیز نقش مهمی در معرفی رشتهها و هدایت دانشجویان به سمت مهارتمحوری و کارآفرینی ایفا میکند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از برنامهریزی برای ایجاد دانشکده علوم پایه با مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد و افزود: این دانشکده شرایط خاص خود را خواهد داشت و در جذب رشتهها باید فرآیندهای دانشگاهی خاص رعایت شود.