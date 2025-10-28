خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:

آغاز اجرای طرح ملی «طاها» در مازندران؛ گامی نو به‌سوی عدالت اقتصادی و توسعه منطقه‌ای

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «طاها» در استان خبر داد و گفت: این طرح باهدف اتصال بنگاه‌های کوچک مشاغل خرد و خانگی به بزرگ در حوزه پوشاک طراحی‌شده و پس از بررسی‌های تخصصی در مسیر اجرا قرارگرفته است.

به گزارش ایلنا، علی باقری صبح سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی اظهار کرد: بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، با مشکلاتی نظیر اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی مواجه هستند.

وی افزود: سال گذشته، ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، توسط «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در فروردین امسال، پس از ۸۹ نشست شورای عالی اشتغال، تصویب و ابلاغ شد.

باقری ادامه داد: این طرح از در رسته‌های مختلف ازجمله صنایع تبدیلی گیاهان دارویی و به‌طور ویژه در پوشاک اجرا خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

وی افزود: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند اما در بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال است.

رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تأمین مالی اجرای این طرح برای بنگاه‌ها، تصریح کرد: در این چارچوب، برای تأمین مالی بنگاه‌های خرد نیست کارسازی شده است که اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باقری بیان کرد: گام نخست در این امر تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک است که با کلیک بر روی بنر طرح طاها در صفحه اول سایت وزارتخانه (mcls.gov.ir) و این اداره کل قابل‌مشاهده و تکمیل است.

وی ادامه داد: این پرسشنامه مبنای ارتباطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌های همکار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سامانه‌های الکترونیک با متقاضیان است.

انتهای پیام/
