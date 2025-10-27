پیام تبریک فرا رسیدن روز پرستار از سوی دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر و اعضای هیئت مدیره وبازرسین کانون بازنشستگان مازندران
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر واعضای هیئت مدیره وبازرسین کانون بازنشستگان مازندران روز پرستار را تبرک گفتند.
به گزارش ایلنا، در این متن آمده است:
به نام خداوند رحمان
روز پرستار، روز تجلی ایثار، صبوری و عشق به انسان است.
بی شک پرستاران، فرشتگان سپیدپوشی هستند که با روحیهای سرشار از عشق، صبر و تعهد، در سختترین شرایط از سلامت جامعه پاسداری میکنند؛ لذا روز پرستار، روز جاری شدن عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز عشق و ایثار، روز امید و نوید و روز افتخار انسان به انسانیّت است.
قطعا تلاشهای بیوقفه و فداکارانهی این عزیزان در مراکز درمانی و بیمارستانهای سراسر کشور، بهویژه در مراکز درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که در خط مقدم خدمت به کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان قرار دارند، شایستهی بالاترین ستایشهاست.
خانه کارگر وکانون بازنشستگان استان مازندران با گرامیداشت میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این روز بزرگ را به تمامی پرستاران شریف، پرتلاش و خدوم کشور، بهویژه پرستاران زحمتکش استان مازندران تبریک و تهنیت عرض نموده، ضمن ارج نهادن به زحمات این قشر فداکار، بر ضرورت حمایت همهجانبه از حقوق مادی و معنوی پرستاران تأکید دارد و اذعان می دارد همواره در کنار جامعه پرستاری کشور برای تحقق عدالت شغلی، ارتقای وضعیت معیشتی و بهبود شرایط کاری آنان تلاش خواهد کرد.
با آرزوی تندرستی، توفیق و عزت روزافزون برای تمامی پرستاران شریف ایرانزمین، بهویژه پرستاران پرتلاش خانواده بزرگ تأمین اجتماعی.
دبیر، اعضای هیئت اجرایی واعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مرکز فرهنگی خانه کارگر استان مازندران