نشست سراسری مدیران امور روستایی فرصتی برای تبادل تجربیات و تقویت مدیریت روستایی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صبح شنبه در حاشیه برگزاری پنجاه و چهارمین نشست سراسری مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه دهیاری‌ها، تبادل تجربیات، الگوسازی اقدامات موفق استان‌ها و همچنین تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های جدید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در زمینه مدیریت روستایی برگزار می‌شود.

اشکان کریمی، افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی برای هم‌اندیشی میان مدیران اجرایی و تصمیم‌گیران در سطح ملی و استانی بسیار حائز اهمیت است. در این نشست‌ها، فرصت‌هایی برای بررسی چالش‌های مشترک و یافتن راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت روستاها و توسعه پایدار فراهم می‌آید.

وی از این نشست به‌عنوان فرصتی برای تبادل تجربیات موفق استان‌ها و تشریح سیاست‌های جدید سازمان در حوزه مدیریت روستایی یاد کرد و گفت: این نشست در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه با حضور مدیران استانی و مسئولین دفاتر امور روستایی در مرکز استان مازندران برگزار می‌شود.

