خانهٔ امید به نام خورشید هشتم؛ وقتی امام رضا (ع) سقف مهربانی میشود
روستای ورکی ساری شاهد بارش سقف مهربانی بود؛ خانهای با مهر امام رضا (ع) به یک خانواده نیازمند اهدا شد. این اقدام جهادی که با محوریت کانون خدمت رضوی محقق شد، نمادی قدرتمند از امید و همدلی خیرین است که در ۱۰ ماه اخیر، بیش از یک میلیارد تومان خدمات مادی و معنوی را به ارمغان آوردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در دنیای امروز که با چالشها و مشکلات بسیاری همراه است، همچنان برخی انسانها با دلی پر از محبت و همتی بلند در جهت کمک به همنوعان خود قدم برمیدارند. این نوع خدمت به مردم نه تنها نشان از نوعدوستی دارد، بلکه به عنوان یک ارزش بزرگ انسانی و اسلامی شناخته میشود. در روستای ورکی شهرستان ساری، تلاشهای خادمیاران رضوی و خیرین محلی در ایجاد تحولاتی مثبت به وضوح نمایان است.
یکی از اقدامات برجسته و تاثیرگذار این کانون در منطقه، پروژه بازسازی و افتتاح منزل مسکونی به نام امام رضا علیهالسلام بود. با همت بلند اهالی روستا، خادمیاران رضوی محلی، خانهای که مدتها در معرض فراموشی قرار داشت، دوباره احیا شد و کلید آن به دست یک خانواده نیازمند سپرده شد. این اقدام خیرخواهانه نه تنها به حل یکی از مشکلات اساسی این خانواده کمک کرد، بلکه شادی و امید را در دلهای آنها زنده ساخت.
چنین اقداماتی، نماد واقعی همت، تلاش و اراده انسانهایی است که به یاد امام رضا علیهالسلام و در مسیر خدمت به مردم، همواره در پی گرهگشایی از مشکلات و رفع نیازهای جامعه خود هستند. این عمل نمونهای از اقدامات بسیار مهم کانونهای خدمت رضوی است که با همدلی و همکاری در خدمت به نیازمندان، آثار مثبت و ملموسی را در جامعه به جا گذاشتهاند.
مراسم افتتاح منزل مسکونی به نام امام رضا علیهالسلام در روستای ورکی شهرستان ساری با حضور قاسم عزیززاده گرجی، مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران، سید عباس حسیننژاد، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان ساری، اعضای کانون محلهای شهدای روستای ورکی و دهیار و دیگر اهالی این روستا برگزار شد.
خدمت به مردم، رسالت اصلی خادمیاران رضوی در راستای آموزههای امام رضا(ع)
در این مراسم، عزیززاده گرجی به بیان اهمیت خدمت به مردم و نقش خادمیاران در تحقق این هدف پرداخت و با اشاره به اهمیت گام برداشتن در مسیر خدمت به مردم بهویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، گفت: خدمت به مردم از اصلیترین رسالتهای ماست و باید همواره در خدمت به مردم به نام امام رضا علیهالسلام باشیم. امام رضا (ع) نه تنها در مکه و مدینه بلکه در هر نقطهای از دنیا که خدمت به مردم انجام شود، حضور دارند.
وی با اشاره به اهمیت کانونهای محلهای، افزود: کانونهای محلهای با همکاری مردم و خیرین محلی، زمینهساز خدمات اثرگذار به جامعه هستند. در اینجا نیز شاهد هستیم که محله ورکی با همکاری اهالی و خادمیاران، توانستهاند پروژهای مهم را به سرانجام برسانند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران همچنین بر لزوم تربیت و پرورش انسانهایی که در کنار خدمت به مردم، در مسیر تقویت ارزشهای اسلامی و دینی گام بردارند، تاکید کرد و گفت: مفهوم خدمت در اسلام نه تنها بهعنوان یک وظیفه بلکه بهعنوان یک فضیلت بزرگ شناخته میشود. امام علی علیهالسلام میفرمایند: بهترین مردم کسی است که برای دیگران مفیدتر باشد.
خدمات کانونهای رضوی، نمادی از همدلی و همکاری در جهت رفع نیازهای جامعه
در ادامه سید عباس حسیننژاد، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان ساری با بیان دستاوردهای کانونهای خدمت رضوی گفت: در حال حاضر از مجموع ۵۵ کانون در شهرستان ساری، حدود ۵۳ کانون فعال هستند و در این مسیر همدلی، صمیمیت و همکاری نقش بسیار مهمی دارد.
وی افزود: ما با استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله خیرین، روحانیون، پزشکان و دیگر افراد متخصص، توانستهایم خدمات زیادی به مردم ارائه دهیم. به عنوان مثال، پزشکان محترم بدون دریافت هزینه، خدمات درمانی را به اهالی روستا ارائه میدهند که این خود یکی از نمونههای زیبای خدمت در این منطقه است.
حسیننژاد همچنین به مشکلات موجود در تخصیص سهمیهها و نیاز به اصلاح برخی فرآیندهای اداری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، برخی کانونها هنوز نتواستهاند به طور کامل فعال شوند. امیدواریم با پیگیریهای بیشتر و همکاری بیشتر، سهمیههای منطقیتری برای کانونها تخصیص یابد.
وی به اهمیت تلاش برای ساخت و ساز و خدمات جهادی در روستاها اشاره کرد و افزود: این اقدامها همگی به نام امام رضا علیهالسلام انجام میشود و امیدواریم این روند همچنان با همت و همکاری مستمر ادامه پیدا کند.
افتتاح منزل امام رضا(ع) نتیجه همکاری و همت خیرین و خادمیاران محلی
عزتالله مسلمی، مسئول کانون محلهای «شهدای روستای ورکی»، در ادامه گزارشی از فعالیتها و نیازهای کانون ارائه داد و اعلام کرد کانون از «یک آذر سال ۱۴۰۳» رسماً آغاز به کار کرده و در بازه حدود ۱۰ ماهه فعالیت خود مجموعهای از خدمات اجتماعی و حمایتی را اجرا کرده است.
به گفته وی، مجموع عملکرد مالی و غیرمالی کانون در این مدت حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برآورد میشود که در قالب پروژههای جهادی ساختمانی، توزیع سبد کالا، غذای گرم، میوه فصلی، خدمات بهداشتی و درمانی (ویزیت رایگان)، پرداخت شهریه برای دو دانشجو، تأمین پوشاک زمستانی، جهیزیه و کمکهای پزشکی از جمله هزینههای شیمیدرمانی صرف شده است.
مسلمی درباره پروژه ساخت و بازسازی منزل افتتاحشده توضیح داد: این پروژه پیش از ورود کانون، حدود ۶–۷ سال راکد مانده بود و با شناسایی محل، کار بازسازی از چهار ماه پیش آغاز شد.
فراتر از یک دیوار؛ ۳۸۰ میلیون تومان ارادهٔ مردمی برای ساختن خانهٔ امید
وی گفت: تاکنون بیش از ۳۸۰ میلیون تومان مصالح و ملزومات ساختمانی برای این پروژه تأمین شده است، اما بخش عمده کمکها به صورت غیرنقدی (کاشی، سنگ، درب و پنجره، حملونقل مصالح و نیروی کار داوطلب) بوده و تنها حدود ۱۳ میلیون تومان بهصورت نقدی هزینه شده است. بیشترِ دستمزدهای بنایی و کارگری نیز توسط اهالی و داوطلبان بهصورت رایگان انجام شد.
مسلمی از نقش موثر خیرین محلی و مشارکت گسترده اهالی، خادمیاران، یاوران رضوی، دهیار، اعضای شورای محل و فرمانده پایگاه محلی در پیشبرد پروژهها قدردانی کرد و از نام چند تن از خیرین محلی به نیکی یاد کرد که در تأمین و پیگیری امور نقش داشتهاند.
وی همچنین به چند نیاز فوری اشاره کرد: پوشش و عایقبندی سقف خارجی (ورق یا قوطی فلزی)، انجام جوشکاری و تأمین نیروی کار برای تکمیل نهایی بیرونسازی و سقف و در ادامه خواستار حمایت شهرستانی و استانی برای تکمیل پروژهها و اجرای دو تا سه پروژه نیمهکاره دیگر در سال شد.
مسلمی افزود: کانون توانسته با ظرفیتهای محدود خود اتفاقات فرهنگی و اجتماعی شاخصی نیز برگزار کند؛ از جمله برگزاری جشن ولادت امام رضا(ع) پس از حدود ۴۶–۴۷ سال که به گفته او میزبان حدود ۵۵۰ نفر بوده و بدون هزینه مستقیم کانون و با مشارکت یاوران برگزار شده است.
وی از برنامهریزی برای برگزاری یادواره شهدای منطقه و مشارکت در رویدادهای منطقهای نیز خبر داد و گزارش داد که در یکی از مراسم منطقهای، کانون توانست سه هزار پرس غذای گرم را بهموقع توزیع کند.
مسلمی به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد: کانون در حال حاضر ۸ خادمیار سازمانی دارد که برخی در شهرستانهای دیگر فعالاند و حدود ۱۰ یاور رضوی در مسیر همکاری قرار دارند که از میان آنها دو نفر (از جمله یک پزشک و یک خانم فعال در حوزه فناوری) بهصورت مستمر دسترسی و پرونده فعال دارند.
وی از مسئولان خواست تا در تخصیص سهمیهها و روند جایگزینی افراد ثبتنامشده و غیرفعال، پیگیری لازم را انجام دهند تا ظرفیتهای کانون بهصورت منسجمتر بهکار گرفته شود.
مسلمی در گزارش خود اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای بیشتر شهرستان و استان، تکمیل پروژهها و گسترش خدمات ادامه یابد و از همه مشارکتکنندگان و خیرین محلی تشکر کرد.
در پایان مراسم، مدیران مربوطه در مراسم «چهارشنبههای امام رضایی» روستای ورکی نیز شرکت کردند. این مراسم که به همت کانونهای خدمت رضوی در بسیاری از نقاط مختلف برگزار میشود، فرصتی برای ارتباط مستقیم با مردم و ارائه خدمات مختلف به نیازمندان است.
حضور مدیران کانونهای خدمت رضوی در این مراسم، نماد همدلی و تلاش مشترک برای خدمت به مردم و رفع مشکلات اجتماعی است. این برنامه، که بهویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار برگزار میشود، در پی تقویت ارزشهای انسانی و اسلامی و ایجاد فضایی برای همبستگی و همیاری میان اهالی است.
مدیران حاضر در این مراسم، ضمن تشکر از مشارکت اهالی و خیرین محلی در پروژههای مختلف بر اهمیت استمرار همکاریها و گسترش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در راستای تقویت بنیانهای مذهبی و اجتماعی تأکید کردند.
روستای ورکی با ۸۰۰ خانوار در ۳۵ کیلومتری شهرستان ساری در بخش کلیجانرستاق واقع شده است که به گفته بابالله سلیمانی دهیار این روستا شغل اهالی آن دامداری و کشاورزی است.