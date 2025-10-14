به گزارش ایلنا، آیت‌الله محمدی لائینی در نشست رونمایی از فیلم مستند «شگرد» و اکران مستند مازرونی «پهلوون» با محوریت فرهنگ پهلوانی و کشتی مازندران که با حضور محمدرضا امامقلی، مدیر مرکز مستند سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور برگزار شد، اظهار داشت: ساخت فیلمی که توانسته جایگاه خود را پیدا کند و در جشنواره میلان نیز برگزیده شود، نشان می‌دهد سیاه نمایی علیه دین بی‌اساس است.

وی افزود: اگر دین در قالب‌های روزآمد و موردپسند مانند هنر عرضه شود، نه‌تنها موجب گریز نمی‌شود، بلکه جذابیت بیشتری خواهد داشت؛ چراکه فطرت انسان‌ها همچنان خواهان دین است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ظرفیت‌های اخلاقی و اجتماعی دین اسلام گفت: اسلام حامل بهترین پیام‌های اخلاقی، زیست‌محیطی، سلامت روان و رفتار و دوری از آسیب‌های اجتماعی است.

آیت‌الله لائینی خواستار آن شد که ورزش وجهه‌ای شرعی و ارزشی پیدا کند و به‌عنوان یک «معروف» شناخته شود تا مردم به سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق شوند. وی پیشنهاد داد که افراد در وصیت‌نامه‌های خود، بخشی از ثلث اموال را به خرید زمین ورزشی برای جوانان اختصاص دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت ارزشی سازی فضای ورزش، گفت: این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای برای کمک مالی و وقف در حوزه ورزش ایجاد کند. وی در مقایسه‌ای میان رشته‌های ورزشی، ورزش‌های بومی مانند کشتی‌های سنتی و باستانی را دارای صلابت بیشتر و حاشیه کمتر نسبت به فوتبال دانست.

آیت‌الله لائینی با انتقاد از آسیب‌های ناشی از بی‌تحرکی و فضای مجازی، ورزش را ابزاری مؤثر برای تخلیه انرژی و مقابله با مشکلاتی نظیر کبد چرب و چاقی معرفی کرد و مردم را به پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری تشویق نمود.

وی با ابراز تأسف از کمبود آثار هنری که بتوانند ورزش را با مفاهیم دینی به‌صورت مطلوب ارائه دهند، خاطرنشان کرد: در حوزه هنری، تبلیغ مؤثر و جذابی درباره ورزش کمتر صورت گرفته است. ورزش یک ارزش است و هنر نیز ارزشی والا دارد؛ تلفیق این دو می‌تواند منجر به خلق آثاری فاخر شود. چنین آثاری باید بیشتر تولیدشده و در سینماها و تلویزیون به نمایش گذاشته شوند.

