پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته انتظامی

کد خبر : 1696079
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران فرا رسیدن هفته انتظامی را تبریک گفتند.

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

قطعا امنیت، از شاخص‌های مهم و اساسی هر جامعه پیشرفته ای می باشد که پایداری و بقای آن، در سایه مجاهدت‌ها و تلاش‌های نیرو‌های نظامی، امنیتی و انتظامی حاصل می‌شود. 

هفته نیروی انتظامی فرصت ارزشمندی است برای تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی دلیرمردان و شیرزنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با احساس مسئولیت، انضباط، شجاعت و فداکاری، در حفظ و برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم و صیانت از حریم ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ایفای نقش می‌کنند و تجلی عشق، ایثار و نماد تلاش و از خود گذشتگی و نیاز یک جامعه آرمانی هستند.

فرا رسیدن این هفته معظم ، فرصتی مغتنم است برای سپاسگزاری از تلاش های صادقانه ایثارگران و جانبرکفان ولایی و مدافعان واقعی مردم که با اندیشه ملهم از قرآن، عترت و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای، در تامین امنیت کشور عزیزمان و خدمت به مردم از بذل جان خود هرگز دریغ نورزیدند. 

دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر استان مازندران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر نیروی انتظامی، این هفته را به فرماندهان، پرسنل خدوم و خانواده‌های محترم آنان در استان ولایتمدار مازندران تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان در تأمین امنیت ملی، حفظ آرامش اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان قدردانی می‌نماید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در سایه همدلی و همراهی مردم، شاهد توفیقات روزافزون این نیروی مقتدر و مردمی در مسیر تحقق امنیت پایدار و توسعه عدالت اجتماعی در تمامی ارکان نظام اسلامی باشیم.

انتهای پیام/
