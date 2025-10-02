پیام تبریک سردار مفخمی به مناسبت هفته فراجا
سردار حسن مفخمی، فرمانده انتظامی استان مازندران ضمن گرامیداشت هفته فراجا در پیامی این هفته را به کارکنان و خانوادههای آنان که با صبر، همراهی و حمایت خود، پشتوانهای ارزشمند برای خدمتگزاران امنیت کشور هستند، تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در متن پیام سردار «حسن مفخمی شهرستانی» فرمانده انتظامی استان مازندران آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بیتردید امنیت و آسایش عمومی امروز کشورمان مرهون زحمات و تلاشهای شبانهروزی نیروهای امنیتی و علیالخصوص سبز پوشان انتظامی است که خالصانه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتهاند و درراه تأمین امنیت و آسایش عمومی شهروندان شبانهروز مجاهدانه خدمتگزاری میکنند.
هفته انتظامی، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از تلاشهای خستگیناپذیر سبزپوشان عرصه نظم و امنیت؛ مردانی که باایمان، تعهد و شجاعت، امنیت را برای جامعه اسلامی به ارمغان می آورند.
شعار امسال هفته انتظامی، «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» است؛ شعاری که بیانگر پیوند ناگسستنی میان اقتدار قانونی پلیس و همراهی مردم در ساختن جامعهای امن، آرام و قانونمدار است.
در این ایام مبارک، بادلی آکنده از احترام و افتخار، یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه نظم و امنیت را گرامی میداریم؛ بهویژه 10 شهید سرافراز اقتدار ملی از استان مازندران که در جنگ 12 روزه با ایثار جان خود، برگ زرینی در تاریخ افتخارآمیز این مرزوبوم رقم زدند.
این عزیزان، نماد غیرت، فداکاری و عشق به وطناند و نامشان تا ابد در دلهای مردم مازندران جاودانه خواهد ماند.
همچنین این مناسبت را به خانوادههای معظم کارکنان انتظامی استان مازندران که با صبر، همراهی و حمایت خود، پشتوانهای ارزشمند برای خدمتگزاران امنیت کشور هستند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امید آنکه با استعانت از خداوند متعال و همدلی مردم شریف، شاهد ارتقاء روزافزون امنیت، آرامش و قانونمداری در سراسر ایران اسلامی بخصوص در استان مازندران باشیم.