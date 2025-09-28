به گزارش ایلنا، نگهدار سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی استان با اعلام این خبر افزود: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به جوجه ریزی بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه در واحدهای مرغ گوشتی مجاز استان، پیش‌بینی کرد که از این میزان، حدود ۱۸۹.۲ هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ تولید شود. نگهدار تصریح کرد: حدود ۵۶ هزار تن از این میزان به مصرف داخل استان اختصاص‌یافته و بیش از ۷۰ درصد (مازاد تولید) برای نخستین بار در این سطح، به سایر استان‌ها به‌ویژه استان تهران ارسال‌شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی استان با تأکید بر رصد و پایش مستمر واحدهای مرغ گوشتی، خاطرنشان کرد: باوجود تعطیلات متعدد، هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در تأمین و عرضه مرغ و گوشت سفید در سطح استان و انجام تعهدات تأمین مرغ استان تهران به وجود نیامد.

نگهدار این دستاورد را نتیجه ظرفیت‌های بی‌نظیر استان مازندران دانست و افزود: مازندران با بهره‌گیری از توان تخصصی تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی‌های هدفمند و نظارت هوشمند، به‌عنوان قطب اصلی تأمین پایدار گوشت مرغ کشور شناخته می‌شود و در مسیر افزایش بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی ملی، پیشگام و اثرگذار خواهد بود.

وی در پایان از تمامی تولیدکنندگان این حوزه به دلیل تلاش‌هایشان در کسب این موفقیت ارزشمند، تبریک و قدردانی کرد.

انتهای پیام/