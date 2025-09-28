خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد تولید جوجه یک‌روزه در کشور شکست / تولید ۲۰۸ میلیونی جوجه یک‌روزه در مازندران

رکورد تولید جوجه یک‌روزه در کشور شکست / تولید ۲۰۸ میلیونی جوجه یک‌روزه در مازندران
کد خبر : 1692563
لینک کوتاه کپی شد.

استان مازندران با تولید بیش از ۲۰۸ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، برای اولین بار در کشور رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد و به‌عنوان پیشتاز تولید مرغ در کشور شناخته شد.

به گزارش ایلنا، نگهدار سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی استان با اعلام این خبر افزود: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به جوجه ریزی بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه در واحدهای مرغ گوشتی مجاز استان، پیش‌بینی کرد که از این میزان، حدود ۱۸۹.۲ هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ تولید شود. نگهدار تصریح کرد: حدود ۵۶ هزار تن از این میزان به مصرف داخل استان اختصاص‌یافته و بیش از ۷۰ درصد (مازاد تولید) برای نخستین بار در این سطح، به سایر استان‌ها به‌ویژه استان تهران ارسال‌شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی استان با تأکید بر رصد و پایش مستمر واحدهای مرغ گوشتی، خاطرنشان کرد: باوجود تعطیلات متعدد، هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در تأمین و عرضه مرغ و گوشت سفید در سطح استان و انجام تعهدات تأمین مرغ استان تهران به وجود نیامد.

نگهدار این دستاورد را نتیجه ظرفیت‌های بی‌نظیر استان مازندران دانست و افزود: مازندران با بهره‌گیری از توان تخصصی تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی‌های هدفمند و نظارت هوشمند، به‌عنوان قطب اصلی تأمین پایدار گوشت مرغ کشور شناخته می‌شود و در مسیر افزایش بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی ملی، پیشگام و اثرگذار خواهد بود.

وی در پایان از تمامی تولیدکنندگان این حوزه به دلیل تلاش‌هایشان در کسب این موفقیت ارزشمند، تبریک و قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی