پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس

پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس
در آستانه چهل و پنجمین سالروز آغاز هفته دفاع مقدس، خانه کارگر مازندران با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان اسلام، بر استمرار راه ایثار و مقاومت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، امام خمینی رضوان الله علیه: «ما در جنگ به مردم جهان خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم با تمامی قدرتها و ابرقدرتها، سالیان سال می توان مبارزه کرد.

هفته دفاع مقدّس مجموعه ای گران‌بها از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است. در این مجموعه تابناک، درخشنده ترین و نفیس ترین نگین موجود در آن، یاد و خاطره شهیدان است. هفته دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد و جوانان و رزمندگان اسلام با از خودگذشتی ها و ایثارگری های خود، آیین و مرامی را بنیان نهادند که ایثار و شهادت به عنوان فرهنگی ارزشی و ارزشی فرهنگی همه جریان ها و مسائل دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است. قطعا دفاع مقدس زمینه ساز فرهنگ مقدسّی شد که طریق اتّصال به ملکوت را هموار کرد.

در آستانه چهل و پنجمین سالروز آغاز هفته دفاع مقدس، این پیام را به تمامی جهانیان ارسال خواهیم کرد که ایران مقتدر همواره ثابت کرد شکست دشمنان در جنگ تحمیلی ٨ ساله اول و جنگ تحمیلی 12 روزه دوم که به صورت تمام عیار و جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت و همچنین ناکامی دشمنان در سایر نبردهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، روانی، رسانه ای و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی داخلی، نشان از آن دارد که ملت آگاه، بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی، با هوشیاری هر چه تمامتر و اتحاد مثال زدنی تحت امر ولی زمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، وحدت و انسجام ملی خود را در برابر متجاوزین صهیونی و آمریکایی در دستیابی به اهداف پلید و شیطانی علیه انقلاب و نظام اسلامی حفظ نمودند و از این پس نیز با تمام قوا در حفظ آرمان ها و ارزش‌های دینی و ملی و حفظ تمامیت ارضی این کشور پهناور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

دبیر، اعضای هیئت اجرایی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران ضمن قدردانی از رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسلام و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ٨ ساله و ارج نهادن به مقام شامخ بیش از ۱۰۰۰  شهید جنگ ۱۲  روزه اخیر، آمادگی خود را در دفاع همه جانبه از کیان ملی ایران اسلامی اعلام داشته و از درگاه خداوند قاهر، سلامتی و طول عمر فرماندهی کل قوا و همچنین فرماندهان و سربازان مخلص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.

