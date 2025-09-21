به گزارش ایلنا، فریبرز نیکوکار رئیس کمیته امداد شهرستان آمل اظهار داشت: هرماه مبالغ نقدی تحت عنوان کمک‌معیشت به‌حساب ۷۳۴۹ خانوار تحت حمایت این شهرستان جهت تأمین نیازهای اساسی و معیشتی واریز می‌گردد.

رئیس کمیته امداد آمل گفت: در پنج ماه اول سال جاری ۶۳ میلیارد تومان کمک‌معیشت به‌حساب سرپرستان خانوار تحت حمایت این شهرستان واریز گردید که این مبالغ با توجه به تعداد اعضای خانوار متفاوت است.

وی بابیان اینکه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد شامل زنان سرپرست خانوار، سالمندان و بیماران و نیازمندان دهک‌های ۱ تا ۳ هستند گفت: کمیته امداد با ارائه خدمات فرهنگی و آموزش‌های مهارتی رایگان، وام اشتغال، کاریابی و ارائه کمک‌های تشویقی ازدواج به مددجویان واجد شرایط زمینه خوداتکایی ایشان را فراهم می‌نماید.

انتهای پیام/