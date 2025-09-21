خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت بیش از ۶۳ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان آمل

پرداخت بیش از ۶۳ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان آمل
کد خبر : 1689198
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان آمل گفت: در پنج ماه اول سال جاری ۶۳ میلیارد تومان کمک‌معیشت به‌حساب سرپرستان خانوار تحت حمایت این شهرستان واریز شد.

به گزارش ایلنا، فریبرز نیکوکار رئیس کمیته امداد شهرستان آمل اظهار داشت: هرماه مبالغ نقدی تحت عنوان کمک‌معیشت به‌حساب ۷۳۴۹ خانوار تحت حمایت این شهرستان جهت تأمین نیازهای اساسی و معیشتی واریز می‌گردد.

رئیس کمیته امداد آمل گفت: در پنج ماه اول سال جاری ۶۳ میلیارد تومان کمک‌معیشت به‌حساب سرپرستان خانوار تحت حمایت این شهرستان واریز گردید که این مبالغ با توجه به تعداد اعضای خانوار متفاوت است.

وی بابیان اینکه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد شامل زنان سرپرست خانوار، سالمندان و بیماران و نیازمندان دهک‌های ۱ تا ۳ هستند گفت: کمیته امداد با ارائه خدمات فرهنگی و آموزش‌های مهارتی رایگان، وام اشتغال، کاریابی و ارائه کمک‌های تشویقی ازدواج به مددجویان واجد شرایط زمینه خوداتکایی ایشان را فراهم می‌نماید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی