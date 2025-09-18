پیشرفت چشمگیر بخش تعاون در مازندران؛ توجه ویژه به توسعه روستایی و حضور پررنگ بانوان

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی باقری در مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر و معرفی چهره‌های ماندگار تعاون مازندران، با بیان دستاوردهای بخش تعاون، گفت: در حال حاضر، ۱۵ هزار تعاونی در سطح استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۸ هزار تعاونی به‌طور فعال در حال کار هستند. همچنین، یک‌هزار تعاونی مشمول قانون کار و ۶۴۰ تعاونی بیمه‌شده داریم که اداره کل تعاون امسال در جشنواره شهید رجایی موفق به کسب رتبه برتر شده است.

وی بر نقش اساسی بخش تعاون در اقتصاد استان تأکید کرده و افزود: سازمان ملل متحد امسال را به‌عنوان سال تعاون نام‌گذاری کرده است، و مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این بخش، با توجه به ظرفیت‌های موجود، گام‌های بلندی در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال برداشته است.

مدیرکل تعاون استان با اشاره به همکاری نزدیک با بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: این بانک همانند سال‌های گذشته در سال ۱۴۰۳ نیز با افزایش سرمایه، حمایت‌های گسترده‌ای از بخش تعاون انجام داده و تسهیلات ۷۴۳ میلیارد تومانی را در اختیار تعاونی‌ها قرار داده است.

باقری به پروژه‌های موفق تعاونی‌ها در استان اشاره کرد و گفت: تعاونی‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان فعالیت دارند، به‌ویژه در مناطق روستایی که به‌عنوان یک الگو، در زمینه انرژی‌های نوین همچون انرژی خورشیدی در چهاردانگه ساری و

تبدیل منازل خالی از سکنه در یانه‌سر بهشهر به تعاونی با تسهیلات ۳۵۰ میلیونی تومانی موفق عمل کرده‌اند.

وی همچنین به اهمیت تشکیل تعاونی‌ها در توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: هر روستا می‌تواند یک تعاونی داشته باشد که به‌طور مستقل و با مدیریت خود به اداره امور روستا پرداخته و باعث توسعه پایدار آن شود.

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به حضور پررنگ بانوان در تعاونی‌ها گفت: ۹۵ درصد از تعاونی‌ها در استان مازندران توسط بانوان راه‌اندازی شده‌اند. این مشارکت بالا نشان‌دهنده توانمندی و نقش مؤثر زنان در اقتصاد استان است.

باقری به سند توسعه تعاون اشاره کرده و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا تعهدات خود را در راستای توسعه بیشتر بخش تعاون به‌طور جدی‌تر پیگیری کنند؛ اقتصاد تعاون نقش مهمی در رشد اقتصادی استان دارد و برای پیشبرد این هدف، همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار بیایند.

انتهای پیام/